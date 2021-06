De UEFA heeft Sergey Karasev vrijdag aangesteld als scheidsrechter voor het achtstefinaleduel van het Nederlands elftal met Tsjechië. Het wordt voor de 42-jarige Rus zijn derde wedstrijd van dit EK.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Karasev had in groep A de leiding over Italië-Zwitserland (3-0) en was onlangs in groep F de arbiter bij het duel tussen Duitsland en Hongarije (2-2), waarin de Duitsers zich ternauwernood voor de knock-outfase plaatsten.

Oranje kreeg één keer eerder te maken met Karasev. Dat was op 10 oktober 2017, toen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 met 2-0 van Zweden werd gewonnen. De afzwaaiende Arjen Robben maakte toen beide doelpunten in de Johan Cruijff ArenA.

Afgelopen seizoen was Karasev nog twee keer de scheidsrechter bij een wedstrijd van Ajax. Hij floot Ajax-FC Midtjylland (3-1) in de Champions League en leidde ook Ajax-AS Roma (1-2), de wedstrijd die voor de Amsterdammers het einde van het Europa League-avontuur inleidde.

De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur en wordt gespeeld in de Puskás Aréna in Boedapest. De winnaar staat in de kwartfinales tegenover Wales of Denemarken.