Petr Fousek, de voorzitter van de Tsjechische voetbalbond, is vol vertrouwen voor het achtstefinaleduel met Oranje op het EK. De bestuurder is erg te spreken over wat zijn land tot nu toe heeft laten zien.

Tsjechië was in een groep met Engeland, Kroatië en Schotland al na twee wedstrijden zeker van de knock-outfase door te winnen van de Schotten (0-2) en gelijk te spelen tegen de Kroaten (1-1).

"We waren ijzersterk in de groepsfase en we plaatsten ons al na twee speelrondes voor de achtste finales. Ik vind het een onmiskenbaar succes. Het wordt weleens als vanzelfsprekend beschouwd, maar de feiten spreken voor zich", zegt Fousek tegen Fotbal.cz.

"Hoewel we uiteindelijk genoegen moesten nemen met een derde plaats, vind ik dat we het goed hebben gedaan. In de laatste wedstrijd tegen Engeland hadden we ook tijdens de tweede helft nog zicht op de eerste plaats."

'Er is een ongekende interesse in kaartjes'

Fousek is er gezien de relatief korte reisafstand voor de Tsjechische fans blij mee dat de wedstrijd tegen Oranje in Boedapest wordt gespeeld. De bondsvoorzitter verwacht tienduizenden Tsjechen op de tribunes.

"De prestaties van de nationale ploeg hebben voor een ongekende interesse in kaartjes gezorgd. Ze zullen ons gaan helpen tegen Nederland. We hebben geen reden om bang te zijn voor de favoriet."

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest. De winnaar stuit in de kwartfinales van het EK op Wales of Denemarken.