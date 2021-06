De spelers van België zijn beducht voor de ontketende Cristiano Ronaldo in de achtste finales van het EK. De Portugese superster is mede dankzij zijn twee doelpunten van woensdag tegen Frankrijk met vijf treffers topscorer van het toernooi.

"We mogen Cristiano Ronaldo geen kans geven, zelfs geen halve kans", zegt Yannick Carrasco donderdag bij een persmoment. "Hij kan altijd en overal scoren. Dat is zijn kracht. Maar er zijn meer spelers bij Portugal die een beslissende actie in huis hebben. Portugal heeft een heel complete ploeg, zowel offensief als defensief."

Toby Alderweireld sluit zich aan bij de woorden van zijn ploeggenoot. "Cristiano Ronaldo is weer in de vorm van zijn leven. Hij is een van de beste spelers ter wereld. Ik heb veel respect voor wat hij opnieuw presteert op dit EK."

Met zijn 109e interlandgoal evenaarde de 36-jarige Ronaldo woensdag het wereldrecord van de Iraniër Ali Daei. Daarnaast passeerde hij met 21 doelpunten ook Miroslav Klose op het gecombineerde topscorersklassement van EK's en WK's.

Cristiano Ronaldo evenaarde woensdag met zijn tweede doelpunt tegen Frankrijk het wereldrecord van de Iraniër Ali Daei. Cristiano Ronaldo evenaarde woensdag met zijn tweede doelpunt tegen Frankrijk het wereldrecord van de Iraniër Ali Daei. Foto: Getty Images

'Lastig scenario voor ons'

"Onderschat ook de andere spelers, onder wie Bernardo Silva, niet", aldus voormalig Ajacied Alderweireld. "Maar als we goed zijn, kunnen we ze verslaan. We hebben spelers die wereldtop zijn en het verschil kunnen maken. Hebben we veel de bal, dan kunnen we de tegenstander onder druk zetten. Maar zij kunnen uit het niets gevaar creëren."

België plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales van het EK, maar zit niettemin aan de zwaarste kant van het toernooischema. Bij een overwinning zondag op Portugal (aftrap 21.00 uur) wacht een ontmoeting met de winnaar van Italië-Oostenrijk in de kwartfinales.

"Het is een lastig scenario dat we nu krijgen voorgeschoteld", vindt Carrasco. "Maar als we iets willen bereiken moeten we ook van 'grote' tegenstanders kunnen winnen. Op het vorige WK werden we derde en hadden we ook moeilijke tegenstanders. Dat hoort erbij en we gaan het niet uit de weg. We weten wat we kunnen."