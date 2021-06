Duitse voetbalfans zijn volgende week dinsdag niet welkom bij het EK-duel in de achtste finales tegen Engeland, dat op Wembley wordt gespeeld. Ze mogen het land niet in vanwege de geldende protocollen rond het coronavirus.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Dit blijkt uit een interne mail van de Duitse bond, ingezien door het persbureau DPA. Een uitzondering wordt alleen gemaakt als het gaat om Duitsers die in Groot-Brittannië of Ierland wonen.

Inmiddels heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat fans uit dat land ook niet naar Londen mogen reizen voor de achtste finale tegen Oostenrijk, komende zaterdag op Wembley. Ze zouden eerst in quarantaine moeten, maar de termijn om aan die voorwaarde te voldoen is te kort.

De maatregelen hebben mogelijk ook gevolgen voor fans in de eindfase van het toernooi. Zowel de halve finales als de finale van het EK worden op Wembley gespeeld.

Vanwege de opkomst van de deltavariant van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen in het Verenigd Koninkrijk, zijn er in Europa nogal wat zorgen over de finaleronde van het EK in Londen.

De Italiaanse premier Mario Draghi zei maandag dat wat hem betreft de eindfase van de Europese eindronde beter ergens anders gespeeld kan worden. De Hongaarse hoofdstad Boedapest werd al genoemd.

De Europese voetbalbond UEFA heeft echter al herhaaldelijk benadrukt dat Londen de locatie van de laatste drie EK-wedstrijden blijft. Die wedstrijden worden op 6, 7 en 11 juli gespeeld. De Britse overheid heeft toestemming gegeven om dan 60.000 toeschouwers toe te laten.

Het Nederlands elftal speelt zondag de wedstrijd in de achtste finales tegen Tsjechië in de Puskás Arená in Boedapest. Bijna zevenduizend Oranje-supporters hebben daarvoor een kaartje weten te bemachtigen. Een eventuele kwartfinale wordt afgewerkt in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan.