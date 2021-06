Georginio Wijnaldum juicht op het EK op dezelfde wijze als Virgil van Dijk doet na een doelpunt. De dertigjarige middenvelder doet het bewust nu de geblesseerde aanvoerder van het Nederlands elftal niet mee kan spelen en voor de televisie zit.

"Ik spreek Virgil bijna dagelijks en de laatste keer was voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië", vertelt Wijnaldum, die de 2-0 en de 3-0 maakte in de Johan Cruijff ArenA. "Hij zei toen dat hij twee goals wilde zien van me en dat gebeurde. Hij legt de lat hoog, ook voor zichzelf."

Het handgebaar waarmee Wijnaldum juicht komt niet op voorspraak van Van Dijk. "Nee, daar heeft hij niet om gevraagd, maar het is wel van hem", vervolgt Wijnaldum. "Zolang Virgil niet terug is bij Oranje, blijf ik zo juichen. Daarna mag hij het weer doen. Hopelijk kunnen we er op dit EK nog vaak van genieten."

Wijnaldum liet het gebaar dit EK al drie keer zien en is met drie goals ook topscorer van Oranje. In totaal was de 78-voudig international al 25 keer trefzeker in het Nederlands elftal en en dat is meer dan grote namen als Marco van Basten (24) en Dirk Kuijt (24). Opvallend is dat Wijnaldum de afgelopen seizoenen bij Liverpool veel minder vaak scoorde: slechts zestien keer in 171 Premier League-wedstrijden.

"Ik had bij Liverpool een heel andere rol dan bij Oranje", vertelt Wijnaldum, die deze zomer transfervrij bij Paris Saint-Germain tekende. "Het is ook niet zozeer mijn kwaliteit dat ik makkelijk scoor. Ik creëer wel veel kansen en dat leidt tot goals bij Oranje. Mijn teamgenoten helpen me enorm."

'Het zit niet tegen'

Wijnaldum hoop uiteraard dat hij zondag weer kan juichen als Oranje in de achtste finales van het EK speelt tegen Tsjechië. Nederland begint als de favoriet tegen de nummer veertig van de FIFA-ranking en bij het bereiken van de kwartfinales wacht een confrontatie met Denemarken of Wales.

"We hadden sterkere tegenstanders kunnen treffen, erkent Wijnaldum. "Als je kijkt naar de favorieten en het schema dan zit het niet tegen. Maar ik denk dat we de achtste finale gewoon moeten benaderen als een duel met een topland. Hongarije speelde ook gelijk tegen Duitsland en Frankrijk. Er kan van alles gebeuren."

De achtste finale tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest, die hoogstwaarschijnlijk uitverkocht zal zijn. Er zitten dan meer dan 60.000 toeschouwers.