Het Nederlands elftal groeit in het 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer en won alle groepsduels. De grote vraag voor De Boer lijkt nu de spitspositie. Maar hoe ziet jouw favoriete opstelling eruit voor de achtste finale van zondag tegen Tsjechië? Stel je beste elf hier samen.

Kies jij voor Wout Weghorst of Donyell Malen? Of gooi je het over een andere boeg met drie aanvallers? Maak hier jouw basisopstelling. Zondag publiceren we de formatie die jullie hebben gekozen.