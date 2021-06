Het Nederlands elftal bereidt zich met een fitte selectie voor op de achtste finale op het EK, zondag tegen Tsjechië. Bondscoach Frank de Boer is donderdag met 24 spelers begonnen aan een training in Zeist.

De oefensessie is slechts een kwartier toegankelijk voor de media. Daarna traint Oranje achter gesloten deuren.

Luuk de Jong maakt geen deel meer uit van de groep. De spits liep dinsdag een knieblessure op tijdens de training en is niet meer inzetbaar op dit EK.

"Dit is een enorme aderlating voor ons", zei aanvoerder Georginio Wijnaldum donderdag op een persconferentie. "We hebben het vaak over leiders bij Oranje. Luuk is er daar een van. Op dit EK is hij slechts twee keer ingevallen. Maar ik weet zeker dat hij nog van grote waarde had kunnen zijn."

In het begin van de training vloog er ook weer een vliegtuigje boven de KNVB Campus in Zeist. Achter het vaartuig wapperde een banner met de tekst "Oranje at the end of the rainbow".

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in Boedapest. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen Wales of Denemarken, die zaterdag om 18.00 uur tegenover elkaar staan in Amsterdam.