Georginio Wijnaldum is blij dat hij zondag met zijn speciale OneLove-aanvoerdersband een statement kan maken tijdens het EK-duel tussen Nederland en Tsjechië in Hongarije. In dat land is veel te doen om de nieuwe antihomowetgeving.

Dinsdag werd al bekend dat Wijnaldum de speciale aanvoerdersband zal dragen tijdens de achtstefinalewedstrijd in Boedapest. Het is vooral een reactie op de in Hongarije aangenomen wet, die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

"We hebben het erover gehad. Als spelers ontgaat je heel veel tijdens het EK, omdat je echt bezig bent met wedstrijden, herstellen en dat soort dingen", zei Wijnaldum donderdag bij een persmoment over het besluit tot een statement.

"De KNVB kwam ermee en vroeg onze mening erover. Toen zijn we erover na gaan denken. Voor ons past dit mooi in een OneLove-campagne die we al gestart waren. We proberen ons steentje bij te dragen."

Woensdag waren bij Duitsland-Hongarije in München al veel fans te zien die regenboogvlaggen toonden als reactie op de antihomowetgeving. Ook andere gebouwen in de Duitse stad werden in regenboogkleuren gehuld.

De aanvoerdersband die Georginio Wijnaldum zal dragen. De aanvoerdersband die Georginio Wijnaldum zal dragen. Foto: KNVB Media

'Ook ik weet niet alles'

Het is volgens de dertigjarige Wijnaldum overigens niet reëel om van voetballers te vragen dat ze alles over de gebeurtenissen in Hongarije weten.

"Want er is in Hongarije eerder ook al veel gebeurd. Maar als je iedere speler vraagt of hij weet wat er precies gebeurd is, dan denk ik niet dat iedereen dat weet. Ook ik weet niet alles", aldus de aanvoerder van Oranje.

"Het is altijd moeilijk voor een speler om precies te weten wat je gaat doen en hoe je het gaat doen, omdat je niet alles weet. Dat klinkt misschien raar voor de mensen buiten onze bubbel, maar zo is het."

De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur. Bij winst staat Oranje in de kwartfinales tegenover Wales of Denemarken.