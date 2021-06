Georginio Wijnaldum zal niet van het veld lopen als er zondag racistische spreekkoren klinken in Boedapest bij de achtste finale van het EK tussen Nederland en Tsjechië. De aanvoerder van Oranje heeft daar goed over nagedacht, nadat de Franse aanvaller Kylian Mbappé eerder dit EK racistisch werd bejegend in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad.

In november 2019 zei Wijnaldum bij een persconferentie van Oranje nog dat hij van het veld zou stappen bij racistische spreekkoren. Hij vertelde dat toen naar aanleiding van het incident met Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, die racistisch werd bejegend door supporters van FC Den Bosch.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het makkelijker was om dat toen te zeggen", zei Wijnaldum donderdag op een persconferentie van Oranje. "Nu heb ik me de vraag gesteld: 'Gini', je speelt straks in Hongarije en wat doe je als er racistische geluiden komen? En wat als je tegen een minder team speelt en de fans van dat team weten dat je van het veld gaat lopen? Het kan zomaar zijn dat je de wedstrijd verliest als je van het veld stapt."

Wijnaldum concludeerde dat het beter is de verantwoordelijkheid bij de scheidsrechter en de UEFA neer te leggen. "Zij moeten een beslissing nemen voor de spelers. De UEFA moet leidend zijn en spelers beschermen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de wedstrijd wordt stilgelegd als het niet stopt."

'Spelers voelen zich niet echt gesteund'

De dertigjarige Wijnaldum sluit niet uit dat hij uiteindelijk alsnog van het veld loopt bij racistische spreekkoren. "Maar ik ben er wel anders over gaan denken. Ik hoop het nooit mee te maken, maar als het gebeurt, dan zal ik naar de scheidsrechter gaan en overleggen."

De 78-voudig international benadrukte dat dat beter is, omdat de verantwoordelijkheid dan niet bij de speler ligt.

"Er zijn een paar spelers die van het veld gelopen zijn, maar die zich daarbij en daarna niet echt gesteund voelden. Het is beter als de scheidsrechter de wedstrijd stopt of de tegenpartij aangeeft dat ze het niet pikken. Dan kan je met twee teams van het veld lopen. Dat geeft een beter gevoel bij de speler die racistisch wordt bejegend."

De achtste finale tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest, die hoogstwaarschijnlijk uitverkocht zal zijn. Er zitten dan meer dan 60.000 toeschouwers.