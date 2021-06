Bijna zevenduizend supporters van het Nederlands elftal hebben een kaartje gekocht voor de achtste finale op het EK tegen Tsjechië. De verkoop loopt nog en de KNVB verwacht dat het aantal bezoekers zondag in Boedapest kan oplopen tot tienduizend.

De Puskás Aréna in Boedapest biedt tijdens wedstrijden op het EK plaats aan ongeveer 55.000 toeschouwers. Nederlandse fans hoeven niet in quarantaine na aankomst als ze een negatieve PCR-test kunnen overleggen en een geldig kaartje voor het duel hebben. Ze hoeven zich vlak voor of na de terugreis niet opnieuw te laten testen.

Volgens de KNVB is het alleen mogelijk om via de website van de UEFA kaarten te kopen, al worden ook tickets aangeboden op Marktplaats en Viagogo. Via de ticketapp van de UEFA zijn kaarten overdraagbaar. Alle tickets zijn digitaal en staan op naam, om zwarthandel min of meer onmogelijk te maken.

Supporters die een kaartje hebben, kunnen voorafgaand aan het duel terecht in de fanzone in het stadspark van Boedapest. Daar zijn optredens van onder meer Charly Lownoise en Mental Theo, Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals.

Iedereen die de fanzone wil betreden, moet met een polsbandje aantonen een negatieve PCR-test te hebben afgelegd. Ook moeten de fans hun digitale wedstrijdticket laten zien. De supporters lopen vanuit het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting de Puskás Aréna. Dat is een wandeling van bijna 3 kilometer.

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in Boedapest, waar waarschijnlijk veel meer Tsjechische dan Nederlandse fans aanwezig zijn. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen Wales of Denemarken, die zaterdag om 18.00 uur tegenover elkaar staan in Amsterdam.