Hongarije nam eerder deze maand een omstreden wet aan, die minderjarigen moet 'beschermen' tegen informatie over homoseksualiteit of transgenderisme. Kun je als Oranjefan in Hongarije beboet of gearresteerd worden als je zondag rond de wedstrijd Nederland-Tsjechië met een regenboogvlag zwaait uit protest tegen die wet?

Het is niet waarschijnlijk dat de Hongaarse politie zondag zal optreden tegen regenboogvlaggenvertoon. Voor woensdag kon dat überhaupt niet, omdat de wet nog niet was ondertekend door de Hongaarse president János Áder en daardoor nog niet geldig was. Áder deed dat woensdagavond alsnog. Hij zei dat berichten in internationale media onjuist zijn: de wet bevat volgens hem geen "restricties voor personen boven de 18". De Hongaarse regering stelt dat de maatregelen vooral bedoeld zijn voor lesmethoden in het onderwijs.

Het 'promoten van homoseksualiteit' is nu dus in principe strafbaar in Hongarije, maar premier Viktor Órban hield zich redelijk op de vlakte over regenboogvertoon in München rond de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije (hoewel hij zijn eigen reis naar het stadion wel afzegde). Ook in Boedapest "maken de kleuren van de regenboog deel uit van het straatbeeld", zei hij. "Individuele vrijheid is het grootste goed."

Een hardhandig politieoptreden tegen Nederlandse supporters vanwege hun outfits zou de argumenten waarmee de Hongaarse regering de omstreden wet verdedigt op het internationale toneel ondergraven.

Voetbalfans die naar Boedapest afreizen, kunnen daar natuurlijk wel worden opgepakt als ze de openbare orde verstoren of ander strafbaar gedrag vertonen. Mocht een regenboogprotest bijvoorbeeld uitlopen op schermutselingen met tegendemonstranten, dan kunnen de Hongaarse autoriteiten optreden.

De KNVB denkt dat tussen de vijf- en tienduizend Nederlandse supporters komend weekend afreizen naar de Hongaarse hoofdstad. Er komt een fanzone in het centrum van de stad, met optredens van Nederlandse artiesten, en de fans houden een mars. Voor zover bekend zijn er geen plannen voor grootschalige protestacties, hoewel individuele fans op sociale media laten weten dat regenbogen zullen figureren in hun uitdossing op de wedstrijddag.

De spelers van Oranje hebben afgesproken dat aanvoerder Georginio Wijnaldum tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië een aanvoerdersband met de tekst 'OneLove' zal dragen, als statement tegen "elke vorm van uitsluiting en discriminatie".

Eventuele supportersacties zijn aan de supporters zelf, vindt de KNVB. "We zijn geen beweging, we zijn een voetbalbond. In die rol zijn we tegen discriminatie en voor verbinding. Vandaar ook de aanvoerdersband van Wijnaldum. Mogelijk volgen er nog andere dingen vanuit de delegatie die naar Boedapest reist, daar wordt nog over gesproken", liet de bond weten in een verklaring aan het AD.

Amnesty Nederland waarschuwt supporters in dezelfde krant dat demonstreren buiten het stadion veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. "Op straat moet je toch uitkijken: Hongarije is niet het meest lhbt-vriendelijke land ter wereld."

Op het politieke front heeft de Europese Commissie stappen tegen Hongarije aangekondigd, want de omstreden wet zou het EU-recht schenden. Maar omdat de wet nog niet van kracht is, moet daarmee worden gewacht.

Zestien leiders van EU-lidstaten tekenden een open brief die donderdag werd gepubliceerd en waarin ze zweren discriminatie van LHBT'ers te zullen bestrijden. Hongarije wordt in de brief overigens niet bij naam genoemd.

Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán gaat de wet niet over homoseksuaiteit, maar over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden. Hij zei donderdag dat critici de wet niet goed hebben gelezen. Orbán zegt niet niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen te zijn.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Hongaarse wet nog niet was getekend door president János Áder. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij de wet woensdagavond laat ondertekende. Het artikel is aangepast.