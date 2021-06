Karim Benzema is opgelucht dat hij zijn eerste doelpunten heeft gemaakt op dit EK namens Frankrijk. De aanvaller scoorde twee keer in de kraker tegen Portugal (2-2) en zorgde er zo mede voor dat de Fransen als groepswinnaar doorgaan naar de achtste finales.

Benzema bleef droogstaan in de eerste twee wedstrijden tegen Duitsland (1-0-zege) en Hongarije (1-1) en dat zorgde voor kritiek in Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps en zijn ploeggenoten namen het voorafgaand aan het duel met Portugal nog voor hem op en hij beschaamde dat vertrouwen niet.

"Ik ben erg blij en trots. Ik denk dat iedereen hierop had gewacht. Er stond een beetje druk op mij van heel het land. Maar ik ben een prof. Ik heb die druk nodig. Het is ook normaal", zei Benzema, die de 1-1 (strafschop) en de 2-1 voor zijn rekening nam in de Puskás Aréna in Boedapest.

"Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld, maar ik wist dat er vanuit het land verwachtingen van mij waren. Ik heb nu kunnen scoren en ga er met iedereen van genieten. Hopelijk kan ik deze lijn vasthouden en in de volgende ronde weer belangrijk zijn voor het team."

Het waren voor Benzema zijn eerste goals voor Frankrijk sinds 5 jaar en 258 dagen, toen hij twee keer trefzeker was in de oefenwedstrijd tegen Armenië. Daarna werd hij lange tijd niet geselecteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een afpersingszaak van Mathieu Valbuena.

De Franse bondscoach Didier Deschamps feliciteert zijn spelers met de poulewinst. De Franse bondscoach Didier Deschamps feliciteert zijn spelers met de poulewinst. Foto: Pro Shots

'Het was een waanzinnige voetbalavond'

Deschamps genoot van de zenuwslopende ontknoping in poule F. Frankrijk was weliswaar al zeker van de achtste finales, maar doordat Hongarije lange tijd verrassend op voorsprong stond tegen Duitsland, moesten Portugal en Duitsland vrezen voor uitschakeling, maar zover kwam het uiteindelijk niet.

"We zagen op het scorebord voorbijkomen dat Hongarije tot twee keer toe op voorsprong kwam tegen Duitsland en dat maakte de zaken erg ingewikkeld. Het was een waanzinnige voetbalavond die alle kanten opging", aldus Deschamps.

"Voetbal is wat dat betreft pure magie, van de ene situatie naar de andere kunnen de emoties zo snel veranderen. Het moreel van het team kan ook veranderen. Vanavond was aangenaam, hoewel niet alles perfect was. Het was een wedstrijd op het hoogste niveau."

Frankrijk neemt het maandag in de achtste finales om 21.00 in Boekarest op tegen Zwitserland, dat derde werd in poule A achter Italië en Wales en voor Turkije. De winnaar stuit in de kwartfinales op Kroatië of Spanje, die maandag om 18.00 uur tegenover elkaar staan in Kopenhagen.