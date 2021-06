Joachim Löw is blij en opgelucht dat hij met Duitsland in de achtste finales van het EK staat. 'Die Mannschaft' had het woensdag tijdens de ontknoping in groep F erg moeilijk met Hongarije (2-2), maar eindigde dankzij het gelijkspel als tweede.

Portugal-Frankrijk, de andere wedstrijd in de zware poule, eindigde ook in 2-2. Het betekent dat de Fransen poulewinnaar zijn, de Portugezen als nummer drie ook verder zijn en dat Hongarije is uitgeschakeld.

"We toonden een extreem goede moraal en bleven voor de gelijkmaker vechten. Het was bloedstollend. Hongarije gaf alles en wij maakten achterin fouten", analyseerde Löw na een avond waarop Duitsland op de rand van uitschakeling stond.

De Duitsers kwamen bij de wedstrijd in München tot twee keer toe op achterstand, maar een doelpunt van invaller Leon Goretzka in de slotfase zorgde ervoor dat het toch goed afliep.

In de achtste finales staat Duitsland tegenover Engeland en Löw kijkt daarnaar uit.

"We zijn de groep doorgekomen en dat was het doel. De wedstrijd tegen Engeland wordt een absoluut hoogtepunt. We zullen anders voor de dag komen dan vandaag, dat kan ik beloven."

Engeland-Duitsland wordt dinsdag gespeeld op Wembley en begint om 18.00 uur.