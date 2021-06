Bij de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije (2-2) in München werden woensdag regenboogvlaggen getoond door fans. Ook elders in de stad waren de kleuren te zien als protest tegen de antihomowetgeving in Hongarije. Het was de bedoeling om de Allianz Arena eveneens in de regenboogkleuren te tonen, maar dat mocht niet van de UEFA.

Voorafgaand aan de wedstrijd bestormde een demonstrant het veld met een regenboogvlag. Voorafgaand aan de wedstrijd bestormde een demonstrant het veld met een regenboogvlag. Foto: ANP

Het Olympiastadion in de Duitse hoofdstad Berlijn was als protest wel verlicht in regenboogkleuren. Het Olympiastadion in de Duitse hoofdstad Berlijn was als protest wel verlicht in regenboogkleuren. Foto: ANP

De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor "het welzijn van kinderen", maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor "het welzijn van kinderen", maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Foto: ANP

De Hongaarse regering riep de Europese voetbalbond UEFA ertoe op niet toe te staan dat het stadion in München werd verlicht in regenboogkleuren. De Hongaarse regering riep de Europese voetbalbond UEFA ertoe op niet toe te staan dat het stadion in München werd verlicht in regenboogkleuren. Foto: ANP

Volgens de UEFA pasten de regenboogkleuren niet bij de eenheid in de aankleding van de stadions. Volgens de UEFA pasten de regenboogkleuren niet bij de eenheid in de aankleding van de stadions. Foto: ANP

Ook in het stadion protesteerden toeschouwers tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar. Ook in het stadion protesteerden toeschouwers tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar. Foto: ANP

De Hongaarse regering vond het "schadelijk en zelfs gevaarlijk de sport op deze manier te gebruiken voor een politiek standpunt". De Hongaarse regering vond het "schadelijk en zelfs gevaarlijk de sport op deze manier te gebruiken voor een politiek standpunt". Foto: ANP

Het aantal regenboogvlaggen in en om het stadion in München is niet bekend. Het aantal regenboogvlaggen in en om het stadion in München is niet bekend. Foto: ANP

De Duitse doelman Manuel Neuer speelt op het EK steeds met een band met regenboogkleuren om zijn bovenarm. Hier heeft de UEFA geen bezwaar tegen. De wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije eindigde in 2-2. De Duitse doelman Manuel Neuer speelt op het EK steeds met een band met regenboogkleuren om zijn bovenarm. Hier heeft de UEFA geen bezwaar tegen. De wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije eindigde in 2-2. Foto: ANP

