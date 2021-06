Manuel Neuer beseft dat Duitsland woensdag op de laatste speeldag van de loodzware groep F door het oog van de naald is gekropen. De ploeg van bondscoach Joachim Löw knokte zich tegen Hongarije tot twee keer toe terug van een achterstand (2-2) en ontsnapte zo aan uitschakeling.

"We zijn gewoon opgelucht dat we het gehaald hebben", reageerde de aanvoerder na de wedstrijd in München tegen de Duitse omroep ZDF. "Het was een echte thriller op een zenuwslopende avond."

Duitsland begon slecht aan het cruciale duel en keek al na elf minuten tegen een achterstand aan. Na de gelijkmaker van Kai Havertz scoorde Hongarije direct vanaf de aftrap, waarna Leon Goretzka pas zes minuten voor tijd de voor Duitsland bevrijdende 2-2 maakte.

"Natuurlijk is het moeilijk als je tegen zo'n team met 1-0 achter staat", vond Neuer, die Hongarije ook in actie had gezien tegen Portugal (0-3 verlies) en Frankrijk (1-1). "Je zag toen al dat ze over langere periodes heel goed verdedigden. En wij hadden in de eerste helft weinig geluk."

Duitsland moet zich nu opmaken voor een kraker tegen Engeland in de achtste finales. Dat duel wordt dinsdag om 18.00 uur in Londen op Wembley gespeeld.

"Dat is weer een heel andere wedstrijd. Tegen sterke tegenstanders komen we vaak goed voor de dag. Het is een knock-outwedstrijd en we willen verder. Wembley is daarvoor een mooi decor."