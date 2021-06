Portugal heeft zich woensdag geplaatst voor de knock-outfase van het EK. Een 2-2-gelijkspel in een enerverende topper in Boedapest was voor de titelverdediger genoeg om als een van de beste nummers drie door te gaan en voor Frankrijk voldoende om de 'groep des doods' als winnaar af te sluiten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Frankrijk, dat al zeker was van een plaats in de achtste finales, eindigt met vijf punten bovenaan in poule F. Portugal heeft net als Duitsland, dat moeizaam met 2-2 gelijkspeelde tegen Hongarije, vier punten, maar een minder onderling resultaat. De Hongaren zijn uitgeschakeld.

Drie van de vier doelpunten in de Puskás Aréna vielen uit een penalty. De twee strafschoppen die Portugal kreeg werden benut door Cristiano Ronaldo, die daarmee het wereldrecord van meeste interlandgoals van de Iraniër Ali Daei evenaart.

Beide goals van Frankrijk kwamen op naam van Karim Benzema. Voor de spits van Real Madrid waren het zijn eerste interlandgoals nadat hij kort voor het EK na een jarenlange verbanning door bondscoach Didier Deschamps weer bij de selectie werd gehaald.

Frankrijk begint de knock-outfase maandagavond om 21.00 uur in Boekarest tegen Zwitserland. Portugal wacht zondag om dezelfde tijd de loodzware wedstrijd tegen België in Sevilla.

Eindstand groep F 1. Frankrijk 3-5 (4-3)

2. Duitsland 3-4 (6-5)

3. Portugal 3-4 (7-6)

4. Hongarije 3-2 (3-6)

Scheidrechter Antonio Mateu Lahoz wordt belaagd na het toekennen van een penalty aan Frankrijk. Scheidrechter Antonio Mateu Lahoz wordt belaagd na het toekennen van een penalty aan Frankrijk. Foto: ANP

Wedstrijd komt los na omstreden penalty's

De wedstrijd tussen regerend wereldkampioen en regerend Europees kampioen Portugal kwam wat moeizaam op gang, maar ontbrandde toen scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz na een half uur naar de stip wees. Doelman Hugo Lloris stompte de bal weg en raakte daarbij ook het hoofd van Danilo Pereira. Ronaldo bleef koel vanaf 11 meter.

De Spaanse arbiter leek niet helemaal overtuigd van zijn beslissing en kwam op slag van rust met een goedmakertje door een penalty toe te kennen na een valpartij van Kylian Mbappé, die zelf tegen Nélson Semedo leek op te lopen. Benzema pakte het cadeautje dankbaar uit.

Direct na rust scoorde Benzema opnieuw, deze keer na een geweldige pass van Paul Pogba. Zijn treffer werd weliswaar in eerste instantie afgekeurd, maar uit videobeelden bleek van buitenspel geen sprake te zijn.

Deze keer was het de beurt aan Portugal om terug te komen. Na een handsbal van Jules Koundé mocht Ronaldo de bal opnieuw op de stip leggen, waarna hij met zijn 109e interlanddoelpunt het wereldrecord van Daei evenaarde. In de slotfase namen beide landen geen risico meer.