Duitsland is woensdag op het nippertje ontsnapt aan uitschakeling op het EK. De ploeg van bondscoach Joachim Löw speelde in München 2-2 tegen Hongarije en eindigde door de 2-2 bij Portugal-Frankrijk als tweede in groep F. Hongarije is uitgeschakeld.

Duitsland begon als nummer twee van de groep aan de laatste speelronde en had minstens een punt nodig om de volgende ronde te kunnen halen. Hongarije moest winnen en was daar ook dichtbij, maar kan naar huis. Duitsland speelt in de achtste finales tegen Engeland. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in Londen (aftrap 18.00 uur).

Hongarije kwam in München via een rake kopbal van Adám Szalai in de eerste helft op voorsprong. Kai Havertz tekende na rust voor de gelijkmaker, maar niet veel later zette András Schäfer de Hongaren weer op voorsprong. Een stunt leek in de maak, maar Leon Goretzka voorkwam een rampzalige nederlaag in München.

Ook Frankrijk en Portugal uit groep F bereiken de achtste finales. Frankrijk doet dat als groepswinnaar (en gaat spelen tegen Zwitserland) en Portugal (dat België treft) als een van de vier beste nummers drie.

Eindstand groep F 1. Frankrijk 3-5 (4-3)

2. Duitsland 3-4 (6-5)

3. Portugal 3-4 (7-6)

4. Hongarije 3-2 (3-6)

Ádám Szalai tekende nog voor de openingstreffer in München. Foto: Getty Images

Hongarije kan voorsprong niet vasthouden

Nog voor de aftrap stond het duel onder hoogspanning. Een fan rende tijdens het Hongaarse volkslied het veld op met een regenboogvlag. Dat deed hij als protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

Toen de bal eenmaal rolde, was de eerste kans voor Duitsland. Joshua Kimmich werd gevonden door Mats Hummels, maar schoot van dichtbij op de hand van de Hongaarse doelman Péter Gulácsi. Het leek de opmaat voor een Duitse storm, maar niets bleek minder waar.

Bij de eerste de beste mogelijkheid voor Hongarije was het raak. Szalai kopte de bal al vallend binnen uit de voorzet van Roland Sallai. Duitsland moest vol aan de bak en kwam in de 21e minuut bijna langszij: Hummels knikte de bal op de lat. Tot de rust bleven nieuwe kansen echter uit.

De tweede helft was vanaf de eerste minuut een spektakelstuk. Duitsland zette vol de jacht in op de gelijkmaker en die viel ook halverwege het tweede bedrijf. Doelman Gulácsi ging in de fout bij een hoge bal en daardoor kon Kai Havertz simpel voor de 1-1 zorgen.

De Duitsers waren net klaar met juichen of de 1-2 stond op het scorebord. Schäfer kopte vlak na de aftrap een mooi wippertje van Ádám Szala binnen. Duitsland speelde vervolgens alles of niets in de hoop uitschakeling te voorkomen en dat lukte: Goretzka schoot in de 84e minuut van afstand de 2-2 binnen.