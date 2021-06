Sergio Busquets hield het na de afgetekende zege van Spanje in de afsluitende groepswedstrijd op het EK tegen Slowakije (5-0) niet droog. De aanvoerder maakte woensdag zijn comeback nadat hij de eerste twee duels wegens een coronabesmetting had gemist.

"Ik heb een behoorlijke slechte tijd gehad", zei de geëmotioneerde middenvelder van FC Barcelona voor de camera van Telecinco. "Ik zat tien dagen thuis en wist niet of ik nog terug mocht keren of niet. Ik kon geen kant op."

Busquets maakte bij zijn terugkeer in de basisploeg een goede indruk en werd na afloop tot man van de wedstrijd uitgeroepen. Voor Spanje kwam de overwinning als geroepen, nadat ploeg tegen zowel Zweden (0-0) als Polen (1-1) bleef steken op een gelijkspel

"Deze ploeg is mentaal heel sterk. We zijn naar elkaar toe gegroeid. Door deze overwinning is het vertrouwen flink toegenomen. Dit is een stimulans voor iedereen. Op deze manier moeten we doorgaan."

Spanje neemt het als nummer twee van groep E in de achtste finales op tegen Kroatië. Die wedstrijd wordt maandag om 18.00 uur in Kopenhagen gespeeld.

"We kennen hun aanvoerder heel goed", doelde Busquets op spelmaker Luka Modric van Real Madrid. "Kroatië was in 2018 WK-finalist en zal voor ons een heel lastige opponent zijn. Maar wij moeten vooral naar onszelf kijken."