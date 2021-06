Een fan is woensdag vlak voor de aftrap van de groepswedstrijd op het EK tussen Duitsland en Hongarije in München het veld opgerend met een regenboogvlag. Dat deed de veldbestormer tijdens het volkslied van de Hongaren.

De demonstrant, met een Duits shirt, stak het veld in München over en ging met de regenboogvlag boven zijn hoofd voor de spelers van Hongarije staan, die net meezongen met hun eigen volkslied. Daar werd de man door beveiligers tegen de grond gewerkt en daarna van het veld geleid.

De UEFA verbood eerder dat het stadion woensdag in de regenboogkleuren verlicht mag zijn tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. De Europese voetbalbond wees een verzoek van het stadsbestuur af, omdat het in dit geval om een politieke boodschap gaat.

Het initiatief was vooral een protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

De beelden van de protestactie waren aanvankelijk niet te zien, maar werden al snel via sociale media verspreid. De wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije is om 21.00 uur begonnen in München.

