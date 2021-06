Bondscoach Frank de Boer kijkt uit naar de wedstrijd tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK. Oranje treft de halvefinalist van 2004 zondag in Boedapest (aftrap 18.00 uur).

"Natuurlijk verheugen we ons op de start van de knock-outfase. We zullen top moeten zijn om een goed resultaat te halen tegen Tsjechië", zei De Boer woensdag op de site van de KNVB.

"Ze hebben in de groepsfase laten zien wat ze kunnen, we zullen vol aan de bak moeten. We gaan de komende dagen gebruiken om Tsjechië goed te analyseren", aldus de bondscoach.

Het Nederlands elftal sloot de groepsfase af als poulewinnaar door overwinningen op Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (3-0). Tsjechië werd derde in groep D. De Tsjechen wonnen met 2-0 van Schotland, speelden 1-1 tegen Kroatië en verloren met 1-0 van Engeland.

Nederland treft Tsjechië voor de derde keer op het EK en voor de twaalfde keer in totaal. Op het EK van 2000 won Oranje in de groepsfase met 1-0 door een doelpunt van Frank de Boer. In 2004 won Tsjechië in de poule met 2-3.

Mocht Nederland de Tsjechen verslaan, dan treft het de winnaar van Wales-Denemarken. Die kwartfinale is op zaterdag 3 juli om 18.00 uur in Bakoe.