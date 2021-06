Spanje heeft zich op het EK geplaatst voor de achtste finales. De drievoudig Europees kampioen rekende woensdag in Sevilla met maar liefst 5-0 af met Slowakije.

Daarmee bleef Spanje maar één doelpunt verwijderd van een EK-record. Dat is in handen van het Nederlands elftal, dat in 2000 in Rotterdam met 6-1 won van Joegoslavië.

Voor Spanje is het na een uitermate stroeve start pas de eerste overwinning dit EK. Tegen zowel Zweden (0-0) als Polen (1-1) bleef de ploeg van bondscoach Luis Enrique steken op een gelijkspel.

Spanje werd na een half uur in het zadel geholpen door een eigen knullig doelpunt van de Slowaakse keeper Martin Dubravká. Ook de 5-0 van Juraj Kucka was een eigen goal. De overige treffers kwamen op naam van Aymeric Laporte, Pablo Sarabia en Ferran Torres.

Ondanks de opleving grijpt Spanje naast de groepswinst. Die gaat in poule E naar Zweden, dat na een 3-2-zege op Polen eindigt met zeven punten. Spanje wordt met vijf punten tweede en is in de achtste finales gekoppeld aan Kroatië. Die wedstrijd wordt maandag om 18.00 uur gespeeld.

Voor Slowakije is het EK voorbij. Met drie punten en een doelsaldo van min vijf wordt de ploeg een van de twee slechtste nummers drie.

Spanje komt op stoom na blunder Dubravká

Spanje, dat zich de afgelopen dagen vooral druk maakte over de stevige kritiek van NOS-analyticus Rafael van der Vaart, maakte tegen Slowakije een getergde indruk. Toch ging de eerste grote kans om op voorsprong te komen de mist in. Álvaro Morata zag zijn penalty gekeerd worden door Dubravká.

Een kwartier later veranderde de Slowaakse keeper van de held in de schlemiel. Toen hij de bal over lat wilde tikken ging hij hopeloos de fout in met een volley in eigen doel. Op slag van rust maakte Laporte, die vlak voor het EK van Fransman werd genaturaliseerd tot Spanjaard, er met een kopbal 2-0 van.

Na rust walste Spanje helemaal over de tegenstander heen. Sarabia scoorde op aangeven van Jordi Alba, waarna Torres met een prachtig hakje het mooiste doelpunt van de avond maakte. Een onhandige actie van Kucka maakte de dramatische avond van de Slowaken compleet.

Bij Spanje maakte Sergio Busquets zijn rentree. De aanvoerder ontbrak in de eerste twee wedstrijden vanwege een coronabesmetting. De 32-jarige routinier van FC Barcelona werd twintig minuten voor tijd gewisseld.