Zweden heeft woensdag groep E afgesloten als poulewinnaar. De formatie van bondscoach Janne Andersson won in de laatste groepswedstrijd met 3-2 van Polen, dat daarmee is uitgeschakeld.

Zweden was al zeker van de achtste finales, maar had ook nog tweede of derde in de poule kunnen worden. Polen had een overwinning nodig om zich te kwalificeren voor de eerste knock-outfase, maar die kwam er dus niet.

Emil Forsberg maakte al vroeg in de wedstrijd de openingstreffer in Sint-Petersburg. Robert Lewandowski kreeg namens Polen grote kansen op de gelijkmaker, maar kopte twee keer tegen de lat. Na rust was Forsberg opnieuw trefzeker. Lewandowski scoorde alsnog twee keer en maakte het weer spannend, maar Viktor Claesson besliste het duel.

Zweden speelt in de achtste finales van het EK tegen Oekraïne. Naast Zweden ging ook Spanje door in groep E. De Spanjaarden wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Slowakije met 5-0.

Robert Lewandowski miste een enorme kans namens Polen. Foto: Getty Images

Zweden slaat al snel toe en houdt stand

Zweden kon al na twee minuten juichen in Sint-Petersburg. Forsberg zag Kamil Józwiak over de bal maaien en rondde vervolgens koelbloedig af. Polen nam daarna het initiatief en zag Lewandowski twee keer op de lat koppen. Vooral de tweede keer (in de rebound) had het een goal moeten zijn.

Ook in het begin van de tweede helft had Zweden het vervolgens lastig met Polen, maar het kwam wel op 2-0. Forsberg tekende in een tegenaanval voor zijn tweede treffer van de wedstrijd. Zweden leek achterover te kunnen leunen, maar Lewandowski krulde de bal twee minuten later prachtig in de verre hoek voor de 2-1.

Jakub Swierczok tikte vier minuten later de 2-2 binnen. De treffer werd echter geannuleerd vanwege buitenspel. Polen bleef de druk opvoeren in de jacht op de gelijkmaker en die viel ook: Lewandowski werd vrijgelaten en kon van dichtbij scoren. De Polen gingen ook nog vol voor de winnende treffer, maar die viel aan de andere kant uit een counter.