De UEFA stelt een onderzoek in naar een mogelijke schending van het coronaprotocol door Noord-Macedonië. Dat zou in de aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Nederland, maandag in de Johan Cruijff ArenA (3-0), gebeurd moeten zijn.

Spelers uit de selectie van Noord-Macedonië zouden zich tijdens het afnemen van de coronatests in Amsterdam niet aan de gedragsregels hebben gehouden. De UEFA kan voor deze overtreding een boete uitdelen.

Noord-Macedonië is al uitgeschakeld op het EK. De ploeg van bondscoach Igor Angelovski verloor niet alleen van het Nederlands elftal, maar ging ook onderuit tegen Oostenrijk (1-3) en Oekraïne (1-2). Het Oost-Europese land eindigde als vierde in groep C.

Bij Noord-Macedonië speelde Goran Pandev zijn laatste wedstrijd als prof. De voormalige spits van Internazionale kreeg een erehaag toen hij in de tweede helft werd gewisseld.