Het Nederlands elftal speelt zondag in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië. Dat is nu definitief door de uitslagen van woensdag in groep E (Zweden-Polen 3-2 en Slowakije-Spanje 0-5).

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De achtste finale van Oranje begint zondag om 18.00 uur in Boedapest. Mocht Nederland de Tsjechen verslaan, dan treft het de winnaar van Wales-Denemarken. Die kwartfinale is op zaterdag 3 juli om 18.00 uur in Bakoe.

Het is ook al ongeveer bekend welk land het Nederlands elftal kan treffen als het eventueel ook de halve finales haalt. Dan speelt de Europees kampioen van 1988 tegen de winnaar van de wedstrijd Engeland/nummer twee groep F tegen Zweden/Oekraïne.

De tegenstander van Engeland in de achtste finales wordt later op de dag bekend, als de laatste wedstrijden in groep F (Duitsland-Hongarije en Portugal-Frankrijk) zijn afgewerkt.

Vóór het EK was al duidelijk dat de winnaar van groep C (Oranje in dit geval) de beste nummer drie uit groep D, E of F zou treffen. In totaal gaan er vier van de zes nummers drie door naar de achtste finales en de combinatie van die groepen was bepalend voor de tegenstander van Oranje.

De afgelopen dagen passeerden een hoop scenario's de revue en moest Oranje wachten op de resultaten uit de andere poules voordat bekend werd wie de tegenstander zou zijn in de achtste finales. Dinsdag werd al duidelijk dat Nederland niet meer de nummer drie uit groep E kon treffen. Nu is dus duidelijk dat het Tsjechië wordt.

Route voor Oranje naar de finale Achtste finale: Tsjechië

Kwartfinale: Wales of Denemarken

Halve finale: Engeland/nr 2 groep F of Zweden/Oekraïne

Nederland en Tsjechië speelden ook in 2000 tegen elkaar op het EK. Nederland en Tsjechië speelden ook in 2000 tegen elkaar op het EK. Foto: Getty Images

Derde ontmoeting tussen Nederland en Tsjechië op EK

Nederland treft Tsjechië voor de derde keer op het EK en voor de twaalfde keer in totaal. Op het EK van 2000 won Oranje in Amsterdam met 1-0 in de groepsfase door een benutte penalty van Frank de Boer, de huidige bondscoach van Nederland.

Vier jaar later stonden beide landen opnieuw tegenover elkaar in de groepsfase. Oranje kwam toen in Portugal op 0-2 door goals van Wilfried Bouma en Ruud van Nistelrooij, maar verloor alsnog met 3-2. De wedstrijd staat bekend om de wissel van toenmalig bondscoach Dick Advocaat, die uitblinker Arjen Robben verving door Paul Bosvelt.

De laatste confrontatie stond op 13 oktober 2015 op het programma. Nederland verloor toen in Amsterdam met 2-3 en was daardoor uitgeschakeld in de kwalificatiereeks voor het EK van 2016. Tsjechië won in die reeks ook thuis al met 2-1 van Oranje.