Gijs de Jong, toernooidirecteur van de vier EK-wedstrijden in Amsterdam, denkt niet dat Nederland in de toekomst op eigen kracht een EK kan organiseren. Volgens hem komt er tegenwoordig veel meer bij kijken dan in het verleden.

"Als je ziet hoeveel tijd en werk we al aan deze vier duels kwijt zijn. Daarnaast doen er nu meer landen mee dan vroeger en worden er hoge eisen gesteld aan stadions, trainingsaccommodaties en hotels. Een groot jeugdtoernooi zou wel kunnen", zegt De Jong.

Nederland, dat in 2000 samen met België het EK organiseerde, houdt in 2022 wel het EK zaalvoetbal en in 2023 de finale van de Champions League voor vrouwen. Samen met Duitsland en België wordt geprobeerd het WK 2027 voor vrouwen ook binnen te halen.

De Jong kijkt terug op een geslaagd toernooi in Amsterdam, dat zaterdag wordt afgesloten met het vierde en laatste duel: de achtste finale tussen Wales en Denemarken. "Het was een fantastisch feest, we hebben veel complimenten van de UEFA gekregen."

"Het stadion was door de drie duels van het Nederlands elftal voor het eerst sinds lange tijd weer oranje gekleurd. Mijn kinderen gingen ook in het oranje naar school. Naar dat gevoel hebben we de afgelopen jaren toch verlangd."

'Denemarken heeft bij veel mensen de gunfactor'

De Jong is ook verheugd over het feit dat Denemarken in Amsterdam te bewonderen is. "Als toernooiorganisatie zijn we natuurlijk neutraal. Denemarken heeft vanwege de situatie rond Christian Eriksen bij veel mensen uiteraard wel de gunfactor. Het brengt wel iets extra's met zich mee dat zij hier nu komen voetballen."

Wales en Denemarken hebben een grote supportersschare. De Britse overheid heeft fans van Wales vanwege de situatie rondom het coronavirus afgeraden naar Nederland te reizen. Het is nog niet duidelijk of velen van hen zich daaraan houden.

"Van de zestienduizend beschikbare kaarten waren er elfduizend vooraf al verkocht. Beide landen hebben nu nog 2.500 tickets gekregen. Maar je weet nooit precies hoeveel fans van beide landen uiteindelijk in het stadion zitten. Nederlandse supporters zie je ook vaak door het hele stadion zitten", vertelt De Jong.

"Het is een mooi affiche, geweldig voor ons om het toernooi met deze wedstrijd af te sluiten. En daarna gaan we snel door. Zondag zit ik in mijn rol als secretaris-generaal van de KNVB alweer in het stadion in Boedapest bij de achtste finale van Oranje."