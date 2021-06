De UEFA heeft woensdag het eigen logo op sociale media voorzien van regenboogkleuren. De Europese voetbalbond reageert daarmee op de kritiek op het weigeren van een verzoek van München om de Allianz Arena woensdag in die kleuren te verlichten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Sommige mensen denken dat het een politiek besluit was om het verzoek van München af te wijzen, maar dat is niet het geval", schrijft de UEFA in een verklaring op de site. "Het was juist een politiek gekleurd verzoek van München, aangezien het gekoppeld was aan de aanwezigheid van het Hongaarse elftal in het stadion."

De stad München wilde de Allianz ArenA woensdag tijdens Duitsland-Hongarije in regenboogkleuren verlichten als een vorm van protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet. Die wet verbiedt het 'promoten' van homoseksualiteit en het veranderen van sekse onder jongeren tot achttien jaar.

De nieuwe wet wordt door de zeer conservatieve Hongaarse regering verkocht als een manier om pedofilie aan te pakken en kinderen te beschermen, maar wordt door critici gezien als een nieuwe aanval op de lhbti-gemeenschap in het land.

"Voor ons is de regenboog geen politiek symbool, maar laat het onze vastberadenheid zien om voor een diversere en inclusievere samenleving te zorgen", zegt de UEFA. "Het is een symbool dat alles uitstraalt waar wij voor staan: een tolerante samenleving met ruimte voor iedereen, ongeacht achtergrond, geloof of sekse."

Hoewel de Allianz Arena niet met regenboogkleuren verlicht zal worden, geldt dat wel voor veel andere gebouwen in de stad. Ook andere Duitse steden en stadions doen mee aan de solidariteitsactie. Duitsland-Hongarije begint woensdag om 21.00 uur in München.