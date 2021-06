Portugal hoopt zich woensdagavond in de kraker tegen Frankrijk te revancheren voor de pijnlijke 4-2-nederlaag tegen Duitsland. Bondscoach Fernando Santos en verdediger Pepe weten dat het beter moet dan afgelopen zaterdag om een plek in de achtste finales van het EK veilig te stellen.

"We hebben de wedstrijd tegen Duitsland uitvoerig geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat we niet onszelf waren. Als je slechts één keer in de laatste 58 wedstrijden drie treffers in een duel incasseerde en dan opeens vier tegendoelpunten krijgt, is er iets mis", zei Santos op zijn persconferentie.

Portugal staat na twee duels 'slechts' op drie punten, maar ook bij een nederlaag tegen Frankrijk is de kans groot dat de regerend Europees kampioen naar de achtste finales gaat. De ploeg van Santos mag dan niet met meer dan twee goals verschil verliezen van de Fransen en Hongarije mag bij verlies niet winnen van Duitsland.

"Ik heb een team met ervaren spelers die weten dat je niet elke wedstrijd kunt winnen", zei de bondscoach over de teleurstelling na het duel met Duitsland. "We moeten tegen Frankrijk doen wat we altijd doen in 90 procent van de wedstrijden die we spelen. Dat betekent dat we goed moeten aanvallen én verdedigen. Daar is iedereen zich van bewust."

Verdediger Pepe vindt dat er ondanks de penibele situatie van Portugal niets aan de hand is. "We kunnen nog altijd zes punten pakken in een heel moeilijke groep. Het gaat tot dusver misschien niet fantastisch, maar ook niet slecht. Tegen Frankrijk moeten we met solidariteit en moed het veld betreden."

Portugal wil zich revancheren voor de pijnlijke nederlaag tegen Duitsland. Foto: Getty Images

Frankrijk niet extra gemotiveerd tegen Portugal

Frankrijk is in tegenstelling tot Portugal al zeker van een plek bij de laatste zestien, maar bondscoach Didier Deschamps zegt dat zijn ploeg de laatste groepswedstrijd gewoon ingaat zoals de twee eerdere duels in poule F. De Fransen zijn ook niet extra gemotiveerd door het idee dat ze Portugal kunnen uitschakelen.

"Dat is helemaal niet het geval. Ons doel is gewoon om het best mogelijke resultaat neer te zetten en ik ben niet bezig met wat er dan met Portugal gebeurt. Onze focus ligt bij onszelf", aldus Deschamps, die zich in zijn strijdplan vooral richt op Cristiano Ronaldo.

De sterspeler is verantwoordelijk voor drie van de vijf doelpunten van Portugal tot dusver op het EK. "We weten dat Portugal erg afhankelijk is van de goals van Ronaldo. Hij was in de eerste twee wedstrijden belangrijk, dus we moeten zijn invloed op de wedstrijd zien te beperken."

De wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk begint woensdag om 21.00 uur. Het andere duel in groep F gaat tussen Duitsland en hekkensluiter Hongarije en begint eveneens om 21.00 uur.