De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft woensdag een beroep op Duitse politici gedaan om het besluit van de UEFA te accepteren om het EK-stadion in München niet in de regenboogkleuren te verlichten. De Duitsers trekken zich daar voorlopig niets van aan.

"Of het stadion van München of een ander Europees stadion in regenboogkleuren wordt verlicht, is geen beslissing van de staat. De regenboogkleuren maken ook deel uit van het straatbeeld", zegt Orbán.

De UEFA wees dinsdag het verzoek van burgemeester Dieter Reiter van München af om het stadion woensdagavond tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars te geven. De regenboog staat voor diversiteit en inclusiviteit.

Reiter wilde dat doen als protest tegen een wet in Hongarije die informatie aan jongeren met betrekking tot homo- en transseksualiteit aan banden legt. Hij noemde de beslissing van de UEFA "beschamend".

Tienduizend regenboogvlaggen uitgedeeld aan publiek

Om die reden heeft Reiter toestemming gegeven voor de verlichting van een grote windturbine naast het stadion en het stadhuis van München. Ook zullen ruim tienduizend regenboogvlaggen worden uitgedeeld aan het publiek.

Volgens Orbán hoeven homoseksuelen in zijn land zich geen zorgen te maken. "In het communistische Hongarije werden homoseksuele mensen vervolgd. Tegenwoordig garandeert de staat niet alleen de rechten van homoseksuelen, maar beschermt ze hen ook actief."

"De vrijheid van het individu is het grootste goed. Iedereen moet 'ongetwijfeld' vrij zijn om zijn levensweg te kiezen, maar het opvoeden van opgroeiende kinderen moet thuis gebeuren. We beschermen deze taak van ouders."

Duitsland-Hongarije begint woensdag om 21.00 uur in de Allianz Arena in München, waar bijna dertienduizend toeschouwers welkom zijn. Duitsland heeft aan een gelijkspel voldoende om door te gaan naar de achtste finales en Hongarije moet winnen om kans te maken op een plek in de knock-outronde.