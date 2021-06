Luuk de Jong komt dit EK niet meer in actie. De spits van Oranje liep dinsdag op de training een knieblessure op en is hoe dan ook niet op tijd hersteld om in de knock-outfase van het toernooi nog minuten te maken.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De dertigjarige De Jong raakte geblesseerd na een botsing met Cody Gakpo en kon de training niet meer hervatten. Uit onderzoek bleek dat hij schade heeft aan de binnenband van zijn knie en dat hij voorlopig niet in actie kan komen.

De Jong was dit EK niet verzekerd van een basisplek, maar bondscoach Frank de Boer gunde hem in de eerste twee groepsduels wel speeltijd. De spits van Sevilla deed twee minuten mee tegen Oekraïne (3-2) en acht minuten tegen Oostenrijk (2-0).

De Boer mag door de regels van de UEFA geen vervanger oproepen voor De Jong. Met Memphis Depay, Donyell Malen, Wout Weghorst, Quincy Promes, Steven Berghuis en Gakpo zitten er nog zes aanvallers in de selectie, die nu uit 24 spelers bestaat. In de aanloop naar het EK viel middenvelder Donny van de Beek al weg door een blessure.

Luuk de Jong raakte dinsdag geblesseerd na een duel met Cody Gakpo. Luuk de Jong raakte dinsdag geblesseerd na een duel met Cody Gakpo. Foto: ANP

Oranje vervolgt EK zondag met achtstefinaleduel

Het wegvallen van De Jong is een domper voor De Boer. Sinds zijn debuut voor het Nederlands elftal in 2011 is er geen enkele Oranje-international in geslaagd om vaker als invaller te scoren dan De Jong. De 38-voudig international maakte sindsdien net als Memphis vijf treffers als invaller.

Het Nederlands elftal vervolgt het EK zondag in Boedapest met de eerste wedstrijd in de knock-outfase (aftrap 18.00 uur). Oranje neemt het in de achtste finales op tegen Tsjechië (de nummer drie van groep D) of de nummer drie van groep F.

Dat laatste is alleen het geval als zowel groep E als groep F een beste nummer drie aflevert. Alle wedstrijden in die twee poules worden woensdagavond afgewerkt.