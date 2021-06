Bondscoach Gareth Southgate kan er weinig begrip voor opbrengen dat Mason Mount en Ben Chilwell voorlopig in quarantaine moeten. De twee internationals van Engeland hadden nauw contact met de besmette Schotse speler Billy Gilmour en moeten tot en met maandag wegblijven van de rest van de groep.

"Het is een bizarre situatie. Ze hebben eigenlijk 120 seconden te lang in een open ruimte in de buitenlucht gestaan. Ik zie allerlei tegenstrijdigheden, maar we zullen ermee moeten leven", zei Southgate volgens de BBC na het veiligstellen van groepswinst tegen Tsjechië (0-1-winst) op Wembley.

Mount en Chilwell zijn ploeggenoten van Gilmour bij Chelsea en dus zochten ze elkaar afgelopen vrijdag op na de wedstrijd tussen Engeland en Schotland. Op beelden is te zien dat Mount en Chilwell fysiek contact hadden met Gilmour, die later positief testte op het coronavirus.

Sindsdien zitten ook Mount en Chilwell uit voorzorg in quarantaine. Dinsdag werd bekend dat de aanvallende middenvelder en de verdediger tot en met maandag 28 juni individueel moeten trainen en zich pas dinsdag weer bij de selectie mogen voegen.

Mason Mount (links) en Ben Chilwell (rechts) moeten tot en met maandag in quarantaine blijven. Mason Mount (links) en Ben Chilwell (rechts) moeten tot en met maandag in quarantaine blijven. Foto: Getty Images

'Ik snap het gewoon echt niet'

In Engeland heerst er verbazing dat Mount en Chilwell wel tien dagen uit voorzorg in quarantaine moeten, maar dat de Schotse ploeggenoten van de positief geteste Gilmour geen restricties krijgen opgelegd.

"Er zijn teams die uren in een vliegtuig, touringcar of bus - en dus in een afgesloten ruimte - zitten en nu moeten onze twee spelers in quarantaine. Ik snap het gewoon echt niet", aldus Southgate, die tegen Tsjechië dan ook niet kon beschikken over basisspeler Mount en bankzitter Chilwell.

Volgens de autoriteiten hebben Mount en Chilwell wél nauw contact gehad met Gilmour en geldt dat niet voor zijn Schotse ploeggenoten. Public Health England (PHE) vindt dat er sprake is van nauw contact als er binnen 1 meter afstand een gesprek is gevoerd met de besmette persoon of als iemand meer dan een kwartier, minder dan 2 meter afstand heeft gehouden van iemand die positief is getest.

Het is nog onduidelijk of Mount en Chilwell kunnen meedoen aan de volgende wedstrijd van Engeland. 'The Three Lions' nemen het als winnaar van groep A op dinsdag 29 juni in de achtste finale op tegen de nummer twee van groep F.