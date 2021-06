Na de 3-1-overwinning van Kroatië op Schotland ging de meeste aandacht uit naar Luka Modric. Bondscoach Zlatko Dalic is zwaar onder de indruk van zijn 35-jarige sterspeler, die de Kroaten dinsdagavond met een wereldgoal en een assist aan een plek in de achtste finales van het EK hielp.

"Niemand weet hoe Luka het doet. We denken allemaal dat hij op deze leeftijd minder zal worden en aftakelt, maar hij wordt alleen maar beter en slaagt erin het hele team te pushen. Luka raakt gewoon niet vermoeid", zei Dalic na de overwinning op Hampden Park in Glasgow.

Modric zette Kroatië in de 62e minuut op een 2-1-voorsprong door met de buitenkant van zijn voet van afstand schitterend raak te schieten. Een kwartier later legde hij de bal bij een corner op het hoofd van Ivan Perisic, die met zijn rake kopbal voor de beslissing zorgde.

Door zijn treffer tegen Schotland is Modric zowel de jongste als de oudste doelpuntenmaker ooit van Kroatië op een EK. In 2008 was de middenvelder van Real Madrid op 22-jarige leeftijd voor het eerst trefzeker voor zijn land op het Europees kampioenschap.

Luka Modric schoot na rust schitterend raak met de buitenkant van zijn voet. Luka Modric schoot na rust schitterend raak met de buitenkant van zijn voet. Foto: Getty Images

'Geweldig om zo'n speler in mijn team te hebben'

Zijn doelpunt en assist tegen Schotland waren cruciaal, want Kroatië moest winnen om een plek in de achtste finales veilig te stellen. Dalic vindt het moeilijk onder woorden te brengen hoe belangrijk Modric nog altijd is in zijn ploeg.

"Wat ik ook over Luka zeg; het zou niet genoeg zijn. Dus ik laat het aan jullie over om over hem te schrijven", zei Dalic tegen de aanwezige journalisten. "Ik ben heel erg trots dat ik zo'n geweldige speler en aanvoerder in mijn team heb."

Modric zelf probeerde de aandacht vooral naar het team te verschuiven. "Ik ben blij dat ik met mijn doelpunt van waarde heb kunnen zijn, maar het goede spel van de hele ploeg betekent veel meer voor mij. Na de eerste twee wedstrijden waren we niet tevreden. Maar als we zo spelen, kunnen we tegen iedereen gevaarlijk zijn."

Kroatië eindigde door de zege als tweede in groep D en neemt het in de achtste finales op tegen de nummer twee uit poule E. De wedstrijden in die groep worden allemaal woensdagavond gespeeld.