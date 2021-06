Tsjechië eindigde dinsdagavond door de 0-1-nederlaag tegen Engeland als derde in groep D en daardoor is de kans aanwezig dat het in de achtste finales tegen Oranje speelt. Bondscoach Jaroslav Silhavý denkt dat zijn ploeg tegen elke tegenstander partij kan bieden dit EK en hoopt stilletjes in Boedapest (tegen Nederland) te mogen spelen.

"De meeste landen zullen ongeveer van hetzelfde niveau zijn en de achtste finale is toch een soort play-off waarin alles kan gebeuren. Ik weet zeker dat we in staat zijn om te verrassen en nog verder te komen dit toernooi", zei een positief gestemde Silhavý na het nipte verlies op Wembley op zijn persconferentie.

Door de uitslagen van dinsdagavond in groep D is het zeker dat het Nederlands elftal in de achtste finales in Boedapest zondag tegen de beste nummer drie uit poule D (Tsjechië) óf de beste nummer drie uit poule F (Frankrijk, Duitsland, Portugal of Hongarije) moet spelen.

Als poule F een beste nummer drie aflevert en poule E niet, wacht Oranje een krachtmeting met Tsjechië. Alleen als groep E én groep F een beste nummer drie afleveren, treft de ploeg van bondscoach Frank de Boer een nummer drie uit de loodzware poule F. Alle wedstrijden in die groepen worden woensdag gespeeld.

Bondscoach Tsjechië heeft geen voorkeur voor tegenstander

Bondscoach Silhavý denkt dat Tsjechië dinsdagavond tegen Engeland al een voorproefje heeft gekregen van wat het land in de achtste finales te wachten staat. Raheem Sterling zorgde in de twaalfde minuut voor de 0-1 en de Tsjechen slaagden er daarna niet meer in om een gelijkmaker af te dwingen.

"Het gebrek aan doelpunten is denk ik geen groot probleem, maar het afwerken ging inderdaad niet goed. Engeland was wat dat betreft sterker. Ik denk niet dat we slecht speelden, maar we speelden wel tegen Engeland. De ploeg of ploegen die we in de knock-outfase tegenkomen zullen ongeveer van hetzelfde kaliber zijn."

De Tsjechen weten op dit moment alleen nog dat ze in de achtste finales tegen Nederland, België of de winnaar van groep E (Zweden, Slowakije, Spanje of Polen) spelen. Silhavý heeft geen duidelijke voorkeur voor een tegenstander, maar wél voor een locatie.

"Het zou mooi zijn als we in Boedapest kunnen spelen, want dan kunnen onze fans daar makkelijk heen reizen en ons steunen. Ik wil dus eigenlijk gewoon in Boedapest spelen", aldus de bondscoach. De Puskás Aréna in Boedapest mag volledig worden gevuld en dus zullen er zondag circa 60.000 fans op de tribunes zitten. De aftrap is om 18.00 uur.