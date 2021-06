Verschillende gebouwen in de Duitse stad München zullen woensdag alsnog worden verlicht in de regenboogkleuren tijdens Duitsland-Hongarije, ondanks dat de UEFA dat niet toestaat voor de Allianz Arena waar de EK-wedstrijd wordt gespeeld. Ook andere Duitse steden en stadions doen mee aan de solidariteitsactie, schrijft Bild dinsdag.

Burgemeester Dieter Reiter van München liet eerder al weten erg teleurgesteld te zijn over het besluit van de Europese voetbalbond om het verlichten van het stadion niet toe te staan. "Ik vind het beschamend dat de UEFA ons hier in München verbiedt om een signaal van tolerantie, respect en solidariteit te geven aan de vele mensen in de lhbti-gemeenschap."

De burgemeester heeft daarom toestemming gegeven voor de verlichting van een grote windturbine naast het stadion en het stadhuis van München. Ook zullen ruim tienduizend regenboogvlaggen worden uitgedeeld aan het publiek.

Ook andere steden doen mee aan de actie. Zo zullen de stadions van Keulen, Frankfurt, Berlijn, Wolfsburg, Augsburg, Hannover, Dresden en Düsseldorf tijdens de wedstrijd oplichten in de regenboogkleuren. Ook doen ruim 38 kleinere stadions mee met de acties, heeft de Vereniging van Duitse Stadionexploitanten dinsdag gezegd.

De Duitse bondscoach Joachim Löw liet dinsdag weten achter de initiatieven te staan. Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm. Daar had de UEFA geen bezwaar tegen.

Antihomowet

Vorige week werd in Hongarije een wet aangenomen die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar. De nieuwe wet wordt door de zeer conservatieve Hongaarse regering verkocht als een manier om pedofilie aan te pakken en kinderen te beschermen, maar wordt door critici gezien als opnieuw een aanval op de lhbti-gemeenschap in het land.

De gemeenteraad van München wilde de Allianz Arena in regenboogkleuren verlichten uit solidariteit met de lhbti-gemeenschap in Hongarije, maar de UEFA gaf hiervoor geen toestemming omdat de bond een "politiek en religieus neutrale organisatie" is. Bovendien wil UEFA "een bepaalde eenheid in de aankleding van de stadions, waar dit niet bij past", aldus de Duitse bond DFB.

De Hongaarse regering liet weten blij te zijn met het besluit van de UEFA. "Het is schadelijk en zelfs gevaarlijk de sport op deze manier te gebruiken voor een politiek standpunt", zei minister Péter Szijjártó.

Nederland speelt zondag in Hongarije

Zondag speelt het Nederlands elftal de achtste finales van het EK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Aanvoerder Georginio Wijnaldum zal tijdens de wedstrijd een band om zijn arm dragen met de tekst 'OneLove'. De spelers van Oranje willen daarmee een statement maken tegen de discutabele wet.

Bij de wedstrijd van zondag zal geen Nederlands bewindspersoon of lid van het koninklijk huis bij aanwezig zijn. Dat heeft volgens demissionair premier Mark Rutte niets te maken met de antihomowet. "Het was gewoon niet gepland", aldus de premier dinsdag in de Tweede Kamer.