Mats Hummels heeft dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd van Duitsland tegen Hongarije een statement gemaakt tegen een discutabele wet die onlangs in Hongarije is aangenomen. De Duitse verdediger droeg een speciaal kleurrijk shirt met de tekst 'Love Unites'.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Juist de kleine gebaren vormen een stap in de goede richting", zei Hummels op de persconferentie. Eerder droeg de Duitse keeper Manuel Neuer al een aanvoerdersband in de kleuren van de regenboog.

Met het shirt wilde Hummels een signaal afgeven op een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Eerder op de dag riep Michael Roth, de Duitse minister van Europese Zaken, supporters op woensdag regenboogvlaggen mee te nemen naar het duel met Hongarije. Zo kunnen ze toch opkomen voor de lhbti-gemeenschap, ook al mag het stadion in München van de UEFA niet in regenboogkleuren worden uitgelicht.

'Kleine gebaren kunnen juiste stappen naar normalisatie vormen'

München wilde de Allianz Arena in regenboogkleuren hullen om te protesteren tegen de omstreden wet, maar de UEFA gaf daar geen toestemming voor. Hummels vindt het jammer dat het stadion geen regenboogkleuren krijgt.

"Ik denk dat ik dat wel kan zeggen zonder dat er een commissie op me af wordt gestuurd", zei hij. "Het is lang geleden dat openheid en tolerantie in de sportwereld werd beleefd als een normaal feit. Kleine gebaren en bordjes kunnen de juiste stappen naar normalisatie vormen."

Duitsland staat met drie punten momenteel tweede in groep F en heeft evenveel punten als Portugal, dat woensdag in de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk speelt. 'Les Bleus' zijn met vier punten al zeker van een plek in de achtste finales.

Hummels twijfelt er niet aan dat Duitsland zich bij de laatste zestien voegt. "Vanzelfsprekend wordt het niet, maar niemand zal gemakzuchtig zijn. We moeten met geduld en vastberadenheid spelen, want we zullen niet elke minuut kansen krijgen tegen Hongarije."