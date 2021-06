Kroatië heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van het EK. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic versloeg Schotland met 3-1 en gaat als nummer twee van groep D verder. Schotland is uitgeschakeld.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Kroatië houdt door de overwinning Tsjechië (derde) net achter zich in groep D, dankzij een beter doelsaldo. Engeland (groepswinnaar) en Tsjechië waren al zeker van de volgende ronde. De Tsjechen doen dat nu als een van de vier beste nummers drie.

In het duel tussen Kroatië en Schotland in Glasgow kwam de verliezend finalist van het WK van 2018 in de eerste helft op voorsprong via Nikola Vlasic, maar vlak voor rust zorgde Callum McGregor voor de gelijkmaker. In de tweede helft bezorgden Luka Modric (met een wereldgoal) en Ivan Perisic de Kroaten alsnog de zege.

Kroatië treft in de achtste finales de nummer twee van groep E. Dat is momenteel Slowakije, maar dat kan woensdag nog veranderen. Die achtste finale wordt maandag gespeeld in Kopenhagen (18.00 uur).

Kroatië had het lang heel lastig met Schotland. Kroatië had het lang heel lastig met Schotland. Foto: Getty Images

Modric staat op bij Kroatië

Kroatië en Schotland gingen allebei vol voor de overwinning. John McGinn kreeg namens de Schotten de eerste kans, maar na ruim een kwartier spelen sloegen de Kroaten als eerste toe. Perisic bereikte Vlasic en de middenvelder wist nog net zijn voet achter de bal te krijgen voor een doeltreffende uithaal: 1-0.

Nadat Modric en McGinn een kans hadden laten liggen, kwam Schotland vlak voor de rust langszij. McGregor schoot een afvallende bal van net buiten het strafschopgebied hard en gedecideerd binnen. De treffer zorgde voor een orkaan van geluid op Hampden Park.

Ook in de tweede helft zochten beide landen de aanval. Josko Gvardiol en opnieuw McGinn slaagden er niet in om hun ploeg op voorsprong te zetten, maar dat lukte Modric wel. De middenvelder van Real Madrid en sterkhouder van de Kroaten schoot fantastisch raak door de bal met buitenkant rechts van afstand in de hoek te prikken.

De Schotten waren aangeslagen, maar gingen nog wel op jacht naar doelpunten. Grote kansen bleven uit en aan de andere kant deelde Kroatië de nekslag uit: Perisic kopte in de 77e minuut raak uit een corner en dompelde het Schotse publiek in rouw.