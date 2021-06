Engeland is dinsdag winnaar van groep D geworden op het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was in de laatste groepswedstrijd op Wembley met 0-1 te sterk voor Tsjechië, dat in de achtste finales mogelijk het Nederlands elftal treft.

Raheem Sterling kroonde zich tot matchwinner in Londen. De aanvaller van Manchester City maakte in de twaalfde minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Voorafgaand aan de laatste speelronde waren Engeland en Tsjechië beide al zeker van een plek in de achtste finales. Beide landen konden weliswaar nog als derde eindigen in de groepsfase, maar behoorden in dat geval sowieso tot de vier beste nummers drie.

Engeland kwam na drie wedstrijden op zeven punten uit. In de achtste finales spelen 'The Three Lions' volgende week dinsdag op Wembley tegen de nummer twee van groep F.

In de andere wedstrijd in deze poule won Kroatië in Glasgow met 1-3 van Schotland. Hierdoor eindigen de Kroaten net als Tsjechië op vier punten, maar de vicewereldkampioen werd tweede vanwege een beter doelsaldo. Schotland is met één punt uitgeschakeld.

In de achtste finales speelt Kroatië tegen de nummer twee van groep E. Tsjechië neemt het als een van de beste vier nummers drie mogelijk op tegen Oranje, dat ook de nummer drie van de zware groep F nog kan treffen.