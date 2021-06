Engeland is dinsdag winnaar van groep D geworden op het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was in de laatste groepswedstrijd op Wembley met 0-1 te sterk voor Tsjechië, dat in de achtste finales mogelijk het Nederlands elftal treft.

Raheem Sterling kroonde zich tot matchwinner in Londen. De aanvaller van Manchester City maakte in de twaalfde minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Voorafgaand aan de laatste speelronde waren Engeland en Tsjechië beide al zeker van een plek in de achtste finales. Beide landen konden weliswaar nog als derde eindigen in de groepsfase, maar behoorden in dat geval sowieso tot de vier beste nummers drie.

Engeland kwam na drie wedstrijden op zeven punten uit. In de achtste finales spelen 'The Three Lions' volgende week dinsdag op Wembley tegen de nummer twee van groep F.

In de andere wedstrijd in deze poule won Kroatië in Glasgow met 1-3 van Schotland. Hierdoor eindigen de Kroaten net als Tsjechië op vier punten, maar de vicewereldkampioen werd tweede dankzij een beter doelsaldo. Schotland is met één punt uitgeschakeld.

In de achtste finales speelt Kroatië tegen de nummer twee van groep E. Tsjechië neemt het als een van de vier beste nummers drie mogelijk op tegen Oranje, dat ook de nummer drie van de zware groep F nog kan treffen.

Sterling raakt al vroeg de paal

Engeland moest het tegen Tsjechië zonder Mason Mount en Ben Chilwell stellen. Het duo van Chelsea zit in quarantaine vanwege nauw contact met Billy Gilmour, die positief werd getest op het coronavirus, tijdens de vorige wedstrijd tegen Schotland (0-0).

Desondanks was Engeland al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer. Sterling krulde de bal in de tweede minuut op de paal. Tien minuten later vond hij wel het doel met een kopbal op aangeven van Jack Grealish.

Aanvoerder Harry Kane, die tegen Schotland een kwartier voor tijd nog gewisseld werd, zorgde halverwege de eerste helft bijna voor de 0-2, maar zijn schot werd gepareerd door doelman Tomás Vaclík. Aan de andere kant lieten Tomás Holes en Tomás Soucek kansen liggen.

Na rust leek Engeland vrede te hebben met de tussenstand en kon Tsjechië nauwelijks meer gevaar stichten, waardoor er amper kansen waren. In de slotfase kwam invaller Jordan Henderson nog wel tot scoren voor de Engelsen, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.