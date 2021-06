De Spaanse bondscoach Luis Enrique realiseert zich dat de druk op zijn ploeg momenteel bijzonder groot is. De Europees kampioen van 2008 en 2012 moet woensdag van Slowakije winnen om plaatsing voor de achtste finales van het EK in eigen hand te houden.

"We zijn als een fles cava die bijna ontkurkt wordt", zei Enrique dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het duel met Slowakije. "Ik ben ervan overtuigd dat als we winnen, dat het dan het resultaat is van onze beste vorm."

Door de teleurstellende resultaten tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1) bezet Spanje met twee punten momenteel de derde plaats in groep E. Enrique is zich ervan bewust wat de oorzaak van de tegenvallende EK-start van zijn ploeg is.

"We moeten beter afwerken", zei de bondscoach. "Wat is een garantie voor doelpunten? Kansen creëren. Daarvoor moet je veel goed doen en je moet proberen daar de focus op te leggen."

Spanje kwam in de tweede groepswedstrijd tegen Polen niet verder dan 1-1.

Enrique niet van plan op te stappen bij vroege uitschakeling

Mocht Spanje in de groepsfase worden uitgeschakeld, dan is Enrique in ieder geval niet van plan om op te stappen. De 51-jarige coach heeft nog een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. "Ik geniet van mijn werk bij de voetbalbond. Ik wil daarom graag doorgaan."

Zweden gaat op dit moment aan kop in groep E en is met vier punten al zeker van een plek in de achtste finales. Slowakije staat met drie punten tweede en Polen is met één punt laatste.

De wedstrijd tussen Spanje en Slowakije begint woensdag om 18.00 uur in Sevilla. Tegelijkertijd wordt in Sint-Petersburg de aftrap verricht bij Zweden-Polen.