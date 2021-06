Het Nederlands elftal speelt zondag in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië of de nummer drie van groep F. Door de overwinning van Kroatië op Schotland (3-1) dinsdag is het uitgesloten dat Oranje de nummer drie van poule E treft in de eerste knock-outfase.

Tsjechië was al zeker van de volgende ronde en doet dat - door de nederlaag tegen Engeland (0-1) en de zege van Kroatië - als een van de beste vier nummers drie. Ook Zwitserland is als nummer drie al zeker van een ticket voor de volgende ronde, waardoor nu duidelijk is dat groep A en groep D in ieder geval een beste nummer drie leveren.

Alle mogelijke combinaties voor Oranje (zie foto hieronder) zonder groep A én groep D vallen dus af. Ook twee combinaties met groep A én groep D zijn niet meer mogelijk, want door de huidige poulestanden is het eveneens niet meer mogelijk dat zowel poule B en poule F als poule B en poule E allebei een beste nummer drie leveren.

Dat houdt in dat Nederland niet meer tegen de beste nummer drie uit groep E kan spelen in de achtste finales, want die opties zijn dus allemaal uitgesloten. Door de nieuwe ontwikkelingen zijn er in totaal nog vier mogelijkheden voor Oranje. In drie gevallen speelt Nederland tegen Tsjechië en in het andere geval tegen de nummer drie uit groep F.

Welk scenario ligt voor de hand?

Op basis van de foto hierboven lijkt de kans dus groot dat Nederland in de achtste finales tegen Tsjechië speelt, maar dat beeld is een beetje vertekend. De scenario's op een rij:

De eerste optie (de beste nummers drie komen uit groep A, B, C en D) is haast onmogelijk. Dat kan alleen als Finland (als nummer drie van groep B) bij de vier beste nummers drie eindigt en de nummers drie uit groep E (momenteel Spanje) en groep F (momenteel Portugal) niet.

Dan de tweede optie: de beste vier nummers drie komen uit groep A, C, D en E. Ook die optie ligt niet voor de hand, want in dat geval zou Oekraïne (nummer drie van groep C) nog boven de nummer drie van poule F moeten eindigen. Dat kan alleen als Duitsland of Portugal met drie punten derde wordt en een slechter doelsaldo heeft dan Oekraïne.

De derde optie om Tsjechië te loten is een stuk realistischer. In dat geval komen de vier beste nummers drie uit groep A, C, D en F. Dat scenario komt uit als de virtuele stand van de vier beste nummers drie (zie tabel hieronder) zo blijft.

Tot slot is er één optie dat Nederland de nummer drie uit poule F loot. Dat is een feit als de vier beste nummers drie uit groep A, D, E en F komen. Dat gebeurt als de nummer drie uit poule E (momenteel Spanje) het beter doet dan Oekraïne (nummer drie van groep C) en dat scenario is ook nog zeer goed mogelijk.

Huidige stand van de nummers drie 1. Zwitserland 3-4 (4-5)

2. Tsjechië 3-4 (3-2)

3. Portugal 2-3 (5-4)

4. Oekraïne 3-3 (4-5)

5. Finland 3-3 (1-3)

6. Spanje 2-2 (1-1)

Definitieve beslissing valt woensdag

Het Nederlands elftal weet woensdagavond rond de klok van 22.50 uur daadwerkelijk tegen wie het speelt in de achtste finales, want dan zijn alle groepswedstrijden afgewerkt en zijn alle poules beslist.

De achtste finale van Oranje is zondag om 18.00 uur in Boedapest. Mocht Nederland ook die ronde overleven, dan treft het de winnaar van Wales-Denemarken. Die kwartfinale is op zaterdag 3 juli om 18.00 uur in Bakoe.