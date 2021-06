De voetbalbond van Wales (FAW) adviseert de fans van de nationale ploeg om goed na te denken voordat ze een kaartje kopen voor het achtstefinaleduel op het EK van zaterdag met Denemarken in Amsterdam. De Britse overheid raadt het af om naar Nederland te reizen, vanwege de situatie met het coronavirus.

"Hoewel het niet langer illegaal is om te reizen, adviseert de FAW de fans om een ​​weloverwogen keuze te maken over reizen naar Nederland voor de achtste finale. Het bijwonen van een voetbalwedstrijd wordt namelijk momenteel niet als een essentiële reis beschouwd", aldus de bond. De FAW benadrukt dat een trip naar Nederland momenteel niet wordt gedekt door een reisverzekeraar.

Bij het vierde en laatste EK-duel in de Johan Cruijff ArenA zijn opnieuw zestienduizend supporters welkom. Zij moeten aan de poort een negatieve uitslag van een coronatest kunnen laten zien. Wales eindigde als tweede in groep A en treft zaterdag om 18.00 uur Denemarken, dat tweede werd in poule B.

Tickets voor het duel zijn te koop via de website van de UEFA. Denemarken wordt sowieso gesteund door 3.300 fans die al een kaartje hadden gekocht. De Denen kunnen nog eens veertienhonderd kaarten verkopen aan supporters die eerder hun ticket hadden teruggegeven. De Deense bond laat de fans weten dat ze bij terugkeer niet in quarantaine hoeven als ze maximaal twaalf uur in Nederland verblijven.

Het Nederlandse organisatiecomité voorziet de fans van beide landen van informatie over de reisbeperkingen en maatregelen in en om de ArenA. Het stadion ondergaat voor het laatste EK-duel een kleine verandering. De oranje stoelhoezen maken plaats voor hoezen in de kleuren van Wales en Denemarken, die beide in het rood voetballen.