Cody Gakpo heeft er geen moment mee gezeten dat hij de knock-outfase van het EK met Jong Oranje moest missen doordat hij geselecteerd werd voor het Nederlands elftal. De aanvaller van PSV kwam de afgelopen weken niet in de plannen van bondscoach Frank de Boer voor, maar mocht maandagavond tegen Noord-Macedonië (3-0) zijn interlanddebuut maken.

"Dit EK is het mooiste wat ik deze zomer kan meemaken. Ik ben blij dat ik nu hier ben", aldus Gakpo dinsdag op een persmoment van Oranje in Zeist. De 22-jarige vleugelspeler was een van de belangrijkste spelers bij Jong Oranje, waarna het een flinke overgang was naar het 'grote' Oranje.

Tijdens de oefenwedstrijden tegen Schotland en Georgië behoorde Gakpo niet eens tot de wedstrijdselectie en ook tijdens het EK-duel met Oostenrijk zat hij op de tribune. "Als zoiets gebeurt, proberen jongens als Donyell Malen mij wel te helpen", zei Gakpo.

Malen zat naast hem bij het persmoment. "Het hoort er misschien ook een klein beetje bij", voegde Malen toe. "Dan probeer je elkaar rustig te houden en positief te blijven. Ik denk dat iedereen, vooral de jonge spelers ook, daarover veel met elkaar praten."

'Het is een mooie mijlpaal'

Gakpo vertelde dat hij ondanks de tegenslagen goed bleef trainen, met de invalbeurt tegen Noord-Macedonië als gevolg. Elf minuten voor tijd kwam hij als vervanger van Frenkie de Jong in het veld in de Johan Cruijff ArenA. "Het is een mooie mijlpaal. Ik ben mijn best blijven doen op trainingen om zo een kans af te dwingen. En die kans is gekomen."

Traditiegetrouw kreeg Gakpo, die in februari 2018 zijn debuut maakte voor PSV, een 'haasje' na zijn eerste wedstrijd voor Oranje. "Dat gebeurde in het hotel hier in Zeist. Ik heb ook nog een speech gehouden waarin ik zei dat ik iedereen dankbaar ben voor de ontvangst hier bij Oranje. En ik heb gezegd dat er hopelijk nog veel mooie momenten aankomen dit EK."

Oranje vervolgt het EK zondag met een achtste finale om 18.00 uur in Boedapest. Tegenstander wordt de nummer drie uit groep D, E of F.