Michael Roth, de Duitse minister van Europese Zaken, roept supporters op woensdag regenboogvlaggen mee te nemen naar het EK-duel van Duitsland met Hongarije. Zo kunnen ze, ook al mag het stadion in München van de UEFA niet in regenboogkleuren worden uitgelicht, toch opkomen voor de lhbti-gemeenschap.

Duitsland speelt woensdag in de Allianz Arena. De Beierse stad wilde het stadion in regenboogkleuren hullen om te protesteren tegen een in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. De UEFA gaf echter geen toestemming om de geplande protestactie van het Münchense stadsbestuur door te laten gaan.

Dat besluit stemt minister Roth "bitter", al had hij niet anders verwacht. "Dan moeten de supporters zelf in de arena maar regenboogvlaggen laten zien", zei hij. "En een voorbeeld stellen voor diversiteit en solidariteit met lhbti's in Hongarije en overal in Europa."

De UEFA heeft de stad München wel voorgesteld de Allianz Arena op andere dagen te laten oplichten in de regenboogkleuren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op 28 juni of tussen 3 en 9 juli, data waarop in Duitsland protesten en parades worden gehouden tegen discriminatie en voor diversiteit (Christopher Street Day).

Tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije zullen andere Duitse stadions, onder meer in Frankfurt en Keulen, wel in regenboogkleuren verlicht worden. De Duitse doelman en aanvoerder Manuel Neuer mag van de UEFA tijdens het duel wel een regenboogband dragen. Dat deed hij ook al eerder op dit EK.