Luuk de Jong heeft dinsdag tijdens de training van het Nederlands elftal een blessure opgelopen. De spits van Sevilla kreeg tijdens een partijspel een tik op zijn linkerknie van Cody Gakpo.

De Jong kon zelf een beetje strompelend het trainingsveld in Zeist verlaten. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend.

De Jong moet het dit EK vooralsnog doen met twee korte invalbeurten. In de groepswedstrijden tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) kwam hij vlak voor tijd in het veld. Maandag in het laatste pouleduel met Noord-Macedonië (3-0) bleef hij op de reservebank zitten.

Het Nederlands elftal werkte dinsdag een rustige uitlooptraining af. Alle 25 internationals verschenen op het trainingsveld.

De basisploeg en enkele invallers van maandag gingen daarna naar de ene kant van het veld. Enkele andere invallers en de reserves deden onder leiding van assistent Ruud van Nistelrooij een positiespel.

De internationals hebben woensdag een vrije dag. Donderdag en vrijdag trainen ze in Zeist. Zaterdag vliegt de selectie naar Boedapest, waar zondag om 18.00 uur de achtste finale wacht. Woensdag wordt duidelijk welke tegenstander de formatie van bondscoach Frank de Boer dan treft.