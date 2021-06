Donyell Malen kijkt tevreden terug op zijn optreden tegen Noord-Macedonië (3-0). De aanvaller, die maandag voor het eerst tijdens dit EK in de basis stond, had een aantal goede combinaties met Memphis Depay, maar hij is terughoudend over zijn kansen om ook te starten in de achtste finales.

"Of ik teleurgesteld ben als ik in de achtste finale niet in de basis sta? Ik denk dat iedere speler wil spelen", zei Malen dinsdag op een persmoment van Oranje in Zeist. "En het is heel menselijk dat je teleurgesteld bent als dat niet zo is. Maar er zijn nog een paar trainingsdagen te gaan en daarin wil iedereen zijn stinkende best doen en het de bondscoach zo moeilijk mogelijk maken."

Tegen Oekraïne en Oostenrijk had Weghorst nog een basisplaats en moest Malen het doen met invalbeurten. Dat hij tegen Noord-Macedonië voor het eerst op een groot toernooi in de basis stond, maakt hem trots.

"Het was altijd een droom op een toernooi voor Oranje te spelen. Vroeger was ons huis oranje tijdens een EK of WK en nu sta ik zelf op het veld. Dat is prachtig. Dit was de kans om te laten zien dat ik het ook als basisspeler kan in Oranje, maar het belangrijkste is dat ik er stond."

'Memphis en ik passen goed bij elkaar'

De 22-jarige Malen vormde tegen Noord-Macedonië een gevaarlijk duo met de vijf jaar oudere Memphis en dat kwam vooral tot uiting bij de 1-0. Het ging bij een snelle uitbraak van Malen naar Memphis weer naar Malen, waarna Memphis binnentikte.

"Ik denk dat Memphis en ik goed bij elkaar passen. Ik weet wat hij kan en andersom weet hij denk ik ook wat ik kan. We voelen elkaar goed aan", zei Malen. "We herkennen de momenten dat de ander in zijn kracht komt, dat zoeken we op. Bij momenten lukte dat, maar ik denk dat het nog beter kan."

Achter Malen en Memphis groeide Georginio Wijnaldum uit tot uitblinker. De captain scoorde twee keer en werd verkozen tot man of the match.

"Het was fijn om tussen Wijnaldum en Memphis te staan", vertelde Malen. "Het zijn ervaren jongens en dat hielp me. Sommige dingen werden makkelijker. Ze gaven aan waar ik moest staan, wanneer we druk zetten, dat soort dingen. Dat is prettig. Hopelijk mag ik het zondag weer proberen."

De achtste finale van Oranje begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest. De tegenstander is de nummer drie van groep D, E of F en woensdagavond is daar duidelijkheid over.