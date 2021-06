Engeland kan tot en met maandag 28 juni niet over Mason Mount en Ben Chilwell beschikken. De aanvallende middenvelder en de verdediger zitten in quarantaine, omdat ze nauw contact hebben gehad met de besmette Schotse speler Billy Gilmour.

Mount en Chilwell gaven afgelopen vrijdag na Engeland-Schotland (0-0) Gilmour een knuffel. Hij is hun ploeggenoot bij Chelsea. Maandag werd bekend dat de Schot positief op het coronavirus is getest, waarna Mount en Chilwell in quarantaine zijn gegaan.

Nu is duidelijk dat de twee internationals van Engeland zich tot en met aanstaande maandag niet bij de selectie mogen voegen. Het was al bekend dat Mount en Chilwell sowieso het laatste groepsduel van dinsdagavond met Tsjechië missen en de kans is groot ze ook ontbreken bij het achtstefinaleduel van hun land.

Engeland staat op dit moment tweede in groep D. De kans is groot dat 'The Three Lions' als nummer één of twee naar de achtste finales gaan. In dat geval speelt Engeland op maandag 28 juni (tweede) of dinsdag 29 juni (bij groepswinst) de achtste finale.

De 22-jarige Mount deed in de eerste twee EK-wedstrijden van Engeland negentig minuten mee. De twee jaar oudere Chilwell speelde nog geen wedstrijd. De twee Chelsea-spelers trainen tot en met maandag individueel.

De wedstrijd tussen Engeland en Tsjechië begint dinsdag om 21.00 uur. Bij een overwinning gaat de ploeg van bondscoach Gareth Southgate als groepswinnaar door, bij een gelijkspel als nummer twee en bij een nederlaag mogelijk als nummer drie. Dat laatste is afhankelijk van de uitslag van Kroatië-Schotland.