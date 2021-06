In de rubriek Oud-Oranje oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 7 Marciano Vink, die twee interlands voor Oranje speelde en analist is bij ESPN.

1. Hoe kijk je naar de wedstrijden van het Nederlands elftal?

"De wedstrijden van Nederland roepen natuurlijk een nationalistisch gevoel op. Je hoopt dat Oranje het goed doet, dus er zit extra spanning bij. Maar ook naast de wedstrijden van het Nederlands elftal zijn er genoeg duels die leuk zijn. Daar kijk ik ook graag naar."

2. Toch over Nederland: heb je een voorkeur voor een formatie?

"Ik neig naar een 3-4-3-systeem, zoals de Belgen en de Duitsers het invullen. Ik denk dat dat ook wel bij Nederland zou kunnen passen. Op de vleugels zou je met Denzel Dumfries aan de ene kant kunnen spelen en met een middenvelder aan de andere kant. Dat zou Steven Berghuis kunnen zijn, maar ook Cody Gakpo en andere middenvelders kunnen dat. Dat brengt iets meer dynamiek en gebalanceerd spel."

"Wat betreft het huidige toernooi vind ik wel dat je moet doorgaan waar je mee begonnen bent: 5-3-2. Je hebt de oefenwedstrijden en de eerste twee EK-duels in die formatie gespeeld, dan heeft het geen zin om voor drie kwartier ineens wél 4-3-3 te gaan spelen."

3. Wie moet naast Memphis Depay in de spits spelen?

"Het was opvallend dat Memphis de eerste twee duels helemaal niet uit de verf kwam. Hij had met Wout Weghorst te weinig voetballend vermogen om zich heen."

"Ik gun iedereen zijn moment, zijn wedstrijden en zijn minuten, maar ik denk dat Donyell Malen voor Memphis een betere partner in de spits is. Malen blijft soms weg en gaat dan diep. Dat is lekker voor Memphis en goed voor de wisselwerking. Dat werkt beter dan Memphis laten spelen met een échte targetman zoals Weghorst en Luuk de Jong, die zelf minder snelheid hebben. Met twee spitsen móét één van de twee wel diepte maken. Anders krijg je veel gepriegel."

4. Wie hoop je dat Nederland in de volgende ronde treft?

"Er kan natuurlijk nog veel gebeuren, maar reken er maar gewoon op dat je waarschijnlijk Portugal treft. En zij zijn natuurlijk een beetje een angstgegner. Twee jaar geleden waren ze in de Nations League-finale nog de betere. Ze zijn heel geslepen en spelen redelijk defensief. Maar ook de voorste vier spelers hebben veel kwaliteit en kunnen je veel pijn doen. Ze zijn goed in de omschakeling en kunnen Nederland daar raken. Want ik denk dat de transitie het zwakke punt van Oranje is."

"Maar als de goede facetten van de afgelopen duels van Oranje bij elkaar komen - de balvastheid tegen Oekraïne, de defensieve geslotenheid tegen Oostenrijk en de frivoliteit en diepte tegen Noord-Macedonië - dan kan Nederland van iedereen winnen. Ook van Portugal."

5. Wie is volgens jou de grote favoriet?

"Italië, België en Duitsland hebben een goede indruk gemaakt, maar Frankrijk vind ik qua spelerspotentieel het sterkste. Zij springen eruit en zijn wat mij betreft de grote favoriet. Ik denk dat de Fransen de finale dan ook wel zullen halen. Het lijkt me sterk dat ze zich laten verrassen. Maar let ook op Denemarken: zij zijn mogelijk een dark horse."