De kritiek van Rafael van der Vaart op het niveau van Spanje tijdens het EK is bij de selectie van bondscoach Luis Enrique niet in goede aarde gevallen. Volgens middenvelder Koke zijn de Spanjaarden extra gemotiveerd als ze later in het toernooi tegen Oranje zouden spelen.

Van der Vaart zei zaterdag na het 1-1-gelijkspel van Spanje tegen Polen dat Nederland niet bang moet zijn voor een mogelijke confrontatie met de drievoudig Europees kampioen. Spanje staat momenteel slechts derde in groep E en kan daardoor de opponent van Oranje in de achtste finales worden.

"Spanje speelt verschrikkelijk", verkondigde Van der Vaart tijdens zijn analyse voor de NOS. "Ik hoop dat Nederland tegen ze mag spelen, want deze ploeg heeft niks. Ze lopen alleen maar van de ene naar de andere kant van het veld zonder iets te creëren."

Die woorden hebben kwaad bloed gezet in het Spaanse kamp. "Hij praat onzin en heeft het volstrekt bij het verkeerde eind", reageert middenvelder Pablo Sarabia, die in de wedstrijd tegen Polen mocht invallen voor Koke, tegen Radio MARCA. "De enige herinnering die ik aan hem heb, is van de WK-finale van 2010. Het verging hem niet meer zo goed nadat we met Spanje van hem hadden gewonnen."

"Ik denk dat we juist goed spelen", gaat de speler van Paris Saint-Germain verder. "We moeten gewoon onze kansen benutten. We domineren de wedstrijden, zetten goed druk, maar krijgen gewoon weinig ruimte van onze tegenstanders."

Rafael van der Vaart had stevige kritiek op het spel van Spanje. Rafael van der Vaart had stevige kritiek op het spel van Spanje. Foto: BrunoPress

Koke: 'Van der Vaart wil zijn gloriemoment'

Ook Koke herkent zich niet in de kritiek van Van der Vaart op de Spaanse speelwijze. "Hij wil zijn gloriemoment", zegt de speler van Atlético Madrid. "Zijn woorden zullen ons extra motiveren als we dit EK nog tegen Nederland spelen."

Spanje begon het EK met een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden en verspeelde vervolgens tegen Polen een 1-0-voorsprong. Woensdag moet de Spaanse ploeg Slowakije in het laatste groepsduel verslaan om zeker te zijn van een plaats in de achtste finales.