De groepsfase van het EK duurt nog twee dagen en dat betekent dat het Nederlands elftal woensdagavond weet wie het in de achtste finales treft. Er zijn nog veel scenario's mogelijk, maar één ding staat vast: als Kroatië en Schotland dinsdagavond gelijkspelen, is het zeker dat Oranje de nummer drie uit de loodzware groep F treft. Míts die nummer drie zich plaatst natuurlijk.

Voor het EK was al duidelijk dat de winnaar van groep C (Oranje in dit geval) de beste nummer drie uit groep D, E of F zou treffen. In totaal gaan er vier van de zes nummers drie door naar de achtste finales en de combinatie van die groepen is bepalend voor de tegenstander van Oranje.

Maandagavond werd al duidelijk dat Zwitserland (groep A) een van de vier beste nummers drie wordt. Daardoor kunnen we al wat opties wegstrepen. De kans is nu groter dat Oranje een nummer drie uit poule F - met onder meer Frankrijk, Duitsland en Portugal ook wel de poule des doods genoemd - treft. Dat is in het schema hieronder duidelijk te zien.

Om de kans te vergroten dat Oranje géén nummer drie uit groep F treft, is het van belang dat er wél een beste nummer drie uit groep D komt. Dat is het geval als Schotland en Kroatië, die ieder één punt hebben, dinsdagavond in hun onderlinge duel niet gelijkspelen. Een van die landen komt bij een zege immers op vier punten en dat is genoeg om door te gaan.

Veel hangt ook af van de apotheose in groep F zelf. Alleen als Portugal woensdagavond met meer dan twee doelpunten verschil van wereldkampioen Frankrijk verliest en Hongarije niet van Duitsland wint, dan komt er géén beste nummer drie uit groep F. Dat scenario ligt niet erg voor de hand.

Als er 'gewoon' een beste nummer drie uit groep F komt, is er nog maar één scenario mogelijk waarbij Oranje een ploeg uit groep F kan ontlopen. Dan moeten de beste nummers drie uit groep A, C, D en F komen. Dat is geen onrealistisch scenario, aangezien Oekraïne (groep C) er nu al beter voor staat dan Finland (groep B). Maar Schotland en Kroatië mogen hoe dan ook niet gelijkspelen.

Wat dat betreft is ook de ontknoping in groep E belangrijk. Als er 'gewoon' een beste nummer drie uit poule F komt, moet Nederland hopen dat groep E géén beste nummer drie aflevert om het hierboven beschreven A-C-D-F-scenario te laten slagen. Polen mag dan niet van het al geplaatste Zweden winnen en Spanje moet Slowakije verslaan. De Slowaken moeten dan overigens niet te vaak scoren.

Als er toch geen beste nummer drie uit groep F komt, kan Oranje nog altijd een sterke ploeg in de achtste finale treffen. In groep D kunnen vicewereldkampioen Kroatië en Engeland nog als derde eindigen en in groep E geldt dat voor alle vier de landen, waaronder Zweden en Spanje.

Stand in groep D 1. Tsjechië 2-4 (+2)

2. Engeland 2-4 (+1)

3. Kroatië 2-1 (-1)

4. Schotland 2-1 (-2)

Stand in groep E 1. Zweden 2-4 (+1)

2. Slowakije 2-3 (-)

3. Spanje 2-2 (-)

4. Polen 2-1 (-1)