Christian Eriksen deelde maandag thuis mee in de vreugde van het Deense team over het bereiken van de achtste finales op het EK. De middenvelder, die in de openingswedstrijd een hartstilstand kreeg en vorige week vrijdag het ziekenhuis mocht verlaten, was de eerste die zijn ploeg feliciteerde met de zege van 4-1 op Rusland.

"Christian stuurde meteen een bericht in onze groepsapp. Het was geweldig om meteen wat van hem te horen", zei verdediger Jens Stryger Larsen na de wedstrijd in Kopenhagen, waar ruim 23.000 mensen getuige waren van een Deense stunt.

Denemarken leek na nederlagen tegen Finland (0-1) en België (1-2) nog kansloos voor een verder verblijf op het EK. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand moest winnen van Rusland en hopen dat België te sterk zou zijn voor Finland. Dat gebeurde ook, want de 'Rode Duivels' wonnen met 2-0.

Zo sloot Denemarken een bizarre eerste tien dagen van het EK alsnog positief af. Bondscoach Hjulmand onthulde na de ruime zege op Rusland dat hij tijdens de wedstrijd een ring bij zich had die hij ooit kreeg van de 29-jarige Eriksen.

"Ik heb in mijn leven nog nooit sieraden gedragen, maar Eriksen heeft me deze ring gegeven", toonde Hjulmand het sieraad in gesprek met het Deense TV3. "We doen wat we kunnen doen om Christian bij ons te hebben dit EK. Ik denk veel aan hem en hij is een grote inspiratiebron voor ons."

Denemarken neemt het zaterdag in de achtste finales van het EK op tegen Wales. De winnaar van die wedstrijd, die in de Johan Cruijff ArenA wordt gespeeld, wacht in de kwartfinales mogelijk een krachtmeting met Oranje. Nederland moet dan eerst de nummer drie uit groep D, E of F verslaan.