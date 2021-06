Goran Pandev genoot maandagavond ondanks de ruime nederlaag tegen Oranje (0-3) met volle teugen van zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De spits van Noord-Macedonië kreeg een waardig afscheid in de Johan Cruijff ArenA.

Voor het duel kreeg de 37-jarige Pandev al een speciaal Oranjeshirt uit handen van aanvoerder Georginio Wijnaldum en bij zijn wissel in de 69e minuut vormden zijn ploeggenoten bij Noord-Macedonië een erehaag om hem te bedanken voor bewezen diensten. Ook spelers van Oranje kwamen naar de spits toe.

"Dit had ik niet verwacht", zei Pandev na afloop van het duel tegen de NOS. "De Nederlandse spelers kwamen naar me toe en wensten me veel geluk in de toekomst. Ik vond het een eer dat mijn teamgenoten en de hele staf zo afscheid van mij namen. Ik zal dit nooit vergeten."

Pandev wordt in Noord-Macedonië gezien als de belangrijkste voetballer die het land ooit heeft voortgebracht. De spits leidde Noord-Macedonië in november 2020 eigenhandig naar de eerste EK-deelname ooit door in de beslissende play-off tegen Georgië het enige doelpunt te maken.

"Dit was mijn Macedonische droom in mijn twintigjarige carrière", zei Pandev. "We weten hoe we zijn begonnen, dat was zwaar. Nadat we het EK bereikt hadden, kwamen alle emoties los in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Ik zei tegen mezelf: 'Goran, je hebt de top bereikt met je teamgenoten.'"

Goran Pandev kreeg voor de wedstrijd een speciaal shirt uit handen van Georginio Wijnaldum. Foto: ANP

Bondscoach Angelovski gaat aflopend contract niet verlengen

In zijn clubcarrière boekte Pandev de grootste successen bij Internazionale, waarmee hij in het seizoen 2009/2010 de Champions League won, landskampioen werd en de beker veroverde. Hij speelde ook voor onder meer Lazio, Napoli, Galatasaray en Genoa, waar zijn contract afloopt.

Bondscoach Igor Angelovski vindt dat Pandev terecht veel lof krijgt. "We moeten hem bedanken voor alles wat hij voor Noord-Macedonië heeft gedaan. Het was een privilege om zo lang met iemand te werken die de lat voor de komende generaties hoog heeft gelegd."

De wedstrijd tegen Oranje stond weliswaar in het teken van het afscheid van Pandev, maar ook Angelovski zwaait af. De 45-jarige bondscoach bevestigde op zijn persconferentie na de wedstrijd dat zijn laatste duel als keuzeheer van Noord-Macedonië erop zit.

"Het was een eer om Noord-Macedonië op het EK te leiden en ons als land te laten zien op dit mooie toernooi. We zijn een debutant en kunnen dus niet teleurgesteld zijn door deze uitschakeling. Wij zijn de mannen die het ijs hebben gebroken", zei Angelovski, wiens contract eind juli afloopt.

"Aangezien dit mijn laatste persconferentie is, wil ik dankbaarheid uitspreken voor mijn technische staf, de medische staf en mijn spelers. Ik ben heel erg blij dat ik de afgelopen jaren heb mogen meemaken. Ik zal er geen spelers uitpikken met wie ik het beste heb kunnen werken. Dat heb ik nooit gedaan en doe ik ook nu niet."